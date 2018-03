11 பிரபலங்கள் வெளியிட்ட டிரைலர்

3/23/2018 9:58:25 AM

தாமிரா இயக்கத்தில் சமுத்திரக்கனி, ரம்யா பாண்டியன், சுஜா வருணி நடித்திருக்கும் படம் ஆண் தேவதை. இயக்குநரும் ஒளிப்பதிவாளருமான விஜய் மில்டன் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். இசை, ஜிப்ரான். இந்த படத்தின் டிரைலரை நடிகர்கள் ஜெயம் ரவி, விஜய் சேதுபதி, உதயநிதி ஸ்டாலின், விஜய் ஆண்டனி, இயக்குநர்கள் ஏ.ஆர் முருகதாஸ், கவுதம் மேனன், மிஷ்கின், வெற்றிமாறன், சீனுராமசாமி, ரஞ்சித், கார்த்திக் சுப்புராஜ் ஆகிய 11 பேர் வெளியிட்டார்கள்.

