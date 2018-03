சினிமா எடிட்டர் சேகர் மரணம்

3/23/2018 10:45:33 AM

பழம்பெரும் சினிமா எடிட்டர் சேகர். வயது 81. தென்னிந்தியாவின் முதல் சினிமாஸ்கோப் படமான தச்சோளி அம்பு, முதல் 3டி படமான மைடியர் குட்டிச்சாத்தான், முதல் 70 எம்.எம் படமான படையோட்டம் உள்பட 200க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் எடிட்டிராகப் பணியாற்றியுள்ள அவர், வருஷம் 16 படத்துக்காக தமிழக அரசின் சிறந்த படத்தொகுப்பாளருக்கான விருதைப் பெற்றுள்ளார். திருச்சி தென்னூரில் தனது குடும்பத்தினருடன் வசித்து வந்த சேகருக்கு நேற்று திடீரென்று மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. உடனே தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், சிகிச்சை பலனின்றி மரணம் அடைந்தார். மறைந்த சேகருக்கு மனைவி சுந்தரி, மகள்கள் தீபலட்சுமி, திலகவதி, நித்யா உள்ளனர்.

Source: Dinakaran

The death of cinema editor Shekhar

