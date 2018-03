மிஷ்கினுடன் இணையும் ரஹ்மான்

3/23/2018 11:27:49 AM

தனது படங்களுக்கும் இளம் புதிய இசையமைப்பாளர்களையே பெரும்பாலும் பயன்படுத்தி வந்தார் மிஷ்கின். நந்தலாலா படத்தில் இளையாராஜாவுடன் சேர்ந்து பணியாற்றினார். இந்நிலையில் முதல்முறையாக ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுடன் பணிபுரிய இருக்கிறார். அவர் அடுத்து இயக்கும் படத்தில் சாந்தனு, நித்யா மேனன், சாய் பல்லவி நடிக்கிறார்கள். இந்த படத்துக்கு பி.சி.ஸ்ரீராம் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். இசையமைக்க ரஹ்மானிடம் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. அவர் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Mishkin is connected to Rahman

3/23/2018 11:27:49 AM new to his films and young composers came mostly using Mishkin. Nandalala to