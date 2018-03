வில்லனான ஐடி ஊழியர்

3/23/2018 12:58:55 PM

6 அத்தியாயம் படத்தில், நடித்திருந்தவர், சோமு. ‘ஐடி கம்பெனியில் பணியாற்றும் நான், சினிமா ஆர்வம் காரணமாக 15 குறும்படங்களில் நடித்தேன். இப்போது களஞ்சியம் இயக்கத்தில் முந்திரிக்காடு, வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் வடசென்னை படங்களில் வில்லனாக நடித்து வருகிறேன். களஞ்சியம் எனக்கு நடிப்புப் பயிற்சி அளித்தார். நடிப்புடன் பந்தயப் புறாக்களும் வளர்த்து வருகிறேன்’ என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

Villain ID staff

