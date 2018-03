ஸ்ரேயா பாணியில் அனுஷ்காவும் ரகசிய திருமணம்?

3/24/2018 12:26:59 PM

நடிகை அனுஷ்காவுக்கு 36 வயது ஆகிறது. ஆனாலும் பட வாய்ப்புகள் அவரை மொய்த்துக் கொண்டிருக்கின்றன. பிரபாஸுடன் காதல் சர்ச்சையிலும் அடிக்கடி சிக்கி வருகிறார். திருமணம் பற்றி கேட்டால் அதுபற்றி நேரம்வரும்போது சொல்கிறேன். ஆனால் பிரபாஸுடன் காதல் இல்லை என மறுத்து வருகிறார் அனுஷ்கா. மகளுக்கு வயது ஏறிக்கொண்டே போகும் நிலையில் அனுஷ்கா குடும்பத்தினர் அவரது திருமணத்தை எண்ணி கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளனர். அவருக்காக பல மாப்பிள்ளைகளை பார்த்தனர். யாரையும் அனுஷ்கா தேர்வு செய்யவில்லை.

பாகுபலி படத்தையடுத்து பாகமதி படத்தில் நடித்த அனுஷ்கா புதிய படங்கள் எதுவும் ஒப்புக் கொள்ளாமல் இருந்தார். திருமணம் செய்துகொள்ளும் எண்ணத்தில் இருப்பதால்தான் அவர் புதிய படம் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்று கூறப்பட்டது. ஆனால் மீண்டும் தனது குடும்பத்தினருக்கு அதிர்ச்சி தரும் வகையில் புதிய படத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார். பிரபல இயக்குனர் கவுதம் மேனன் இயக்கும் புதியபடத்தில் நடிக்க ஓகே சொல்லியிருக்கிறார் அனுஷ்கா. தமிழ், தெலுங்கு இருமொழிகளில் உருவாகவிருப்பதால் இப்படம் முடிய இந்த ஆண்டு இறுதி ஆகிவிடும். எனவே இந்த ஆண்டும் அனுஷ்கா திருமணம் செய்துகொள்ளும் எண்ணத்தில் இல்லை என்று அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். நடிகைகளை பொறுத்தவரை திருமண விவகாரத்தில் எந்த நேரத்தில் என்ன செய்வார்கள் என்று தெரியாது. சமீபத்தில் திருமணம் செய்துகொண்ட ஸ்ரேயா. இந்தி நடிகை அனுஷ்கா சர்மா போன்றவர்கள் தங்களது திருமணத்தை ரகசியமாக நடத்தி முடித்தனர். அதுபோல் அனுஷ்காவின் திருமணம் ரகசியமாக திடீரென்று நடக்க வாய்ப்பிருக்கிறது எனவும் பேச்சு எழுந்துள்ளது.

Source: Dinakaran

