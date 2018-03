அசம்பாவிதம் இல்லாமல் முடிந்த சாவித்ரி படப்பிடிப்பு : விளக்கேற்றி வைத்து கீர்த்தி அஞ்சலி

3/24/2018 12:31:05 PM

தமிழில் அந்த கால சூப்பர் ஸ்டார்கள் எம்ஜிஆர், சிவாஜி மற்றும் ஜெமினிகணேசன் உள்ளிட்ட ஹீரோக்களுடன் ஜோடியாக நடித்தவர் சாவித்ரி. இவரது வாழ்க்கை சரித்திரம் நடிகையர் திலகம், மகாநதி என்ற பெயர்களில் தமிழ், தெலுங்கில் உருவாகிறது. சாவித்ரி வேடத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கிறார். ஜெமினிகணேசன் வேடத்தில் துல்கர்சல்மான் நடிக்கிறார். நாக சைதன்யா, சமந்தா உள்ளிட்ட பல்வேறு நட்சத்திரங்கள் நடிக்கிறார்கள். நாக் அஸ்வின் இயக்குகிறார்.

முதலில் சாவித்ரி வேடத்தில் யாரை நடிக்க வைப்பது என்ற தேர்வில் பல்வேறு குழப்பம் ஏற்பட்டது. சமந்தாவை நடிக்க ஒப்பந்தம் செய்தனர். முதலில் ஒப்புக்கொண்ட அவர் கதாபாத்திரத்துக்காக வெயிட் போட வேண்டும் என்றதும் ஜகா வாங்கினார். நாக சைதன்யாவுடன் திருமணம் நெருங்கியிருந்த நிலையில் தன்னால் வெயிட் போட முடியாது என்றார். இதையடுத்து வேறு நடிகையை தேர்வு செய்ய தேடல் நடந்தது. ஒருவழியாக கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டார். முதலில் அவரை படப்பிடிப்பில் பங்கேற்க வைத்து சில காட்சிகள் படமானபின் அவரையும் வெயிட் போட வேண்டும் என்று இயக்குனர் கூறினார். அதற்கு அவர் மறுத்தார். பின்னர் அதுபோன்ற காட்சிகளை கிராபிக்ஸில் சரிசெய்துகொள்ளலாம் என்ற முடிவுக்கு வந்தபடக்குழு தொடர்ந்து படப்பிடிப்பு நடத்தியது. இந்நிலையில் சாவித்ரிக்கு அந்த காலத்தில் போட்டி நடிகையாக திகழ்ந்த ஜமுனா கதாபாத்திரம் பற்றிய சர்ச்சை ஏற்பட்டது. அனுமதியில்லாமல் ஜமுனா கதாபாத்திரத்தை படத்தில் வைத்தால் அவர் சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பார் என்று கூறப்பட்டது. ஆனால் அந்த சர்ச்சை பெரிதாகாமல் அடங்கியது.

வெவ்வேறு பிரச்னைகளை படக்குழு எதிர்கொண்டபோதிலும் எவ்வித தடங்கலும் இல்லாமல் முழுபடப்பிடிப்பையும் நிறைவு செய்தது. இதையடுத்து ஐதராபாத்தில் சாவித்ரியின் உருவப்படத்தை அலங்கரித்து வைத்து விளக்கேற்றி படையல்போட்டு அஞ்சலி செலுத்தினர். கீர்த்தி சுரேஷும் விளக்கேற்றி வைத்து மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார்.

Source: Dinakaran

English summary

The shooting incident ended without Savitri: lamp and Kirti, Anjali

At that time in the PM 3/24/2018 12:31:05 Tamil superstar Mgr, Sivaji and heroes, including with the jodia jeminiganesan