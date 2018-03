ராஜமவுலி புதுபடத்தில் டபுள் ஹீரோ : பாலிவுட் நடிகைகளுக்கு வலை

3/24/2018 1:21:13 PM

பாகுபலி முதல் மற்றும் 2ம் பாகம் இயக்கி முடிக்க சுமார் 5 ஆண்டுகள் செலவிட்டார் இயக்குனர் ராஜமவுலி. உழைப்புக்கு ஏற்ற பலனாக அப்படம் வெற்றி பெற்றதுடன் வசூல் சாதனையும் படைத்தது. இதையடுத்த அவர் இயக்கும் புதியபடம் பற்றி பல்வேறு தகவல்கள் வந்தபோதும் உறுதி செய்யாமலிருந்தார். தற்போது புதிய படம் பற்றி ராஜமவுலியே உறுதி செய்திருக்கிறார். தமிழ், தெலுங்கு. இந்தி ஆகிய 3 மொழிகளில் உருவாகும் இதில் ராம் சரண், ஜூனியர் என்டிஆர் நடிக்கின்றனர். இதுகுறித்து ஏற்கனவே இவர்களிடம் பேசி கால்ஷீட் பெற்றிருந்த ராஜமவுலி தற்போது வீடியோ பதிவின் மூலம் உறுதி செய்திருக்கிறார். பாகுபலி படத்தை தமிழிலும் ரிலீஸ் செய்யும் எண்ணத்தில் திட்டமிட்டிருந்த ராஜமவுலி அதற்கேற்ப சத்யராஜ், நாசர், தமன்னா, ரம்யா கிருஷ்ணன், அனுஷ்கா போன்ற கோலிவுட் நட்சத்திரங்களை இருமொழியிலும் பயன்படுத்தினார். தற்போது உருவாகவிருக்கும் 3 மொழி படத்தில் மும்மொழி நட்சத்திரங்களை இணைக்க எண்ணி உள்ளார். இந்தியில் பிரபல நடிகைகளிடம் கால்ஷீட் கேட்டிருக்கிறார்.

கேத்ரினா கைப், தீபிகா படுகோன், அலியாபட், ஷ்ரத்தா கபூர் போன்றவர்களை அவர் அணுகி யிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர்களில் கேத்ரினா கைப் மட்டும் இந்தி ‘கான்’ நடிகர்களுக்கு பயந்து தென்னிந்திய ஹீரோக்களுக்கு கால்ஷீட் தர மறுப்பதாக கூறப்படுகிறது. புதிய படத்துக்கு இன்னும் பெயரிடப்படவில்லை. தற்காலிக பெயராக ராஜமவுலி, ராம் சரண், ராமராவ் ஆகிய பெயர்களின் முதல் எழுத்தான ஆர் என்பதை தொகுத்து டிரிப்பிள் ஆர் என வைத்திருக்கிறார்.

Source: Dinakaran

