பிரமாண்டமான இறுதிப் போட்டியில் 5 வயது அனன்யா சன் சிங்கராக தேர்வு

சன் டிவியில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக வெற்றிகரமாக நடந்து வரும் பிரமாண்டமான இசை நிகழ்ச்சி, ‘சன் சிங்கர்’. இதில் 6 முதல் 12 வயது வரையிலான சிறுவர், சிறுமிகள் கலந்துகொண்டு தங்கள் இசைத்திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள். அவர்களில் இருந்து ஒருவர், சன் சிங்கராகத் தேர்வு செய்யப்படுவார். அந்தவகையில் சன் சிங்கர் நிகழ்ச்சியின் 6வது சீசன் நிகழ்ச்சி, பல வாரங்களாக சன் டி.வியில் ஒளிபரப்பாகி வந்தது.

இதில் போட்டியிட்ட சிறுவர், சிறுமிகளுக்கான குரல் தேர்வு சென்னை, திருச்சி, மதுரை, கோவை ஆகிய மாநகரங்களில் நடந்தது. இதில் தமிழகம் முழுவதும் இருந்து வந்த 12 வயதுக்கு உட்பட்ட 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சிறுவர், சிறுமிகள் கலந்துகொண்டனர். அவர்களில் இருந்து திறமைசாலிகளை பாடகர் கிரிஷ், பாடகிகள் விநயா, என்.எஸ்.கே.ரம்யா ஆகியோர் நடுவர்களாக இருந்து தேர்வு செய்தனர். முதலில் 80 பேர் தேர்வானார்கள். மீண்டும் ஆடிஷன் நடத்தி 25 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டு, இறுதியில் 6 சிறுமிகள் சன் சிங்கர் 6வது சீசன் இறுதிச்சுற்று நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கத் தேர்வானார்கள்.

காசர்கோடுவைச் சேர்ந்த ஆதித்யா, பெங்களூருவைச் சேர்ந்த அனன்யா, கேரளாவைச் சேர்ந்த அலைனா, ஷிவானி, சென்னையைச் சேர்ந்த ஷேரன், பூர்ணிமா ஆகிய 6 சிறுமிகள் இறுதிச்சுற்றுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டனர். நிகழ்ச்சியின் நடுவர்களாக ஆண்ட்ரியா, பாடகி சின்மயி, பாடகர் ரஞ்சித் இருந்தனர். ‘சன் சிங்கர்’ 6வது சீசன் நிகழ்ச்சியின் இறுதிச்சுற்று, பிரமாண்டமாக நடைபெற்றது. இதில் 6 சிறுமிகளும் தாங்கள் தேர்வு செய்த பாடல்களை மேடையில் பாடி அசத்தினர். முன்னதாக இசை அமைப்பாளர் ஸ்ரீகாந்த் தேவா, குத்துப்பாட்டு பாடி நடனமாடினார். பிறகு மலையாளத்தில் உருவாகும் ஒரு அடார் லவ் படத்தில் இடம்பெறும், ‘மாணிக்க மலராய’ என்ற பாடலின் மூலம் உலகப் புகழ் பெற்ற ஹீரோயின் பிரியா வாரியர் மேடைக்கு வந்தார். அந்த பாடலில் அவர் நடித்ததுபோல் நடித்து காட்டியதும் பார்வையாளர்கள் கைதட்டி ஆரவாரம் செய்தனர். அப்போது பிரியா வாரியர், ‘எனக்கு சரியா தமிழ் பேச வராது. ஆனா, இவ்ளோ பெரிய மேடையில் பேசறதை நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு’ என்றார். அப்போது அவருடன் நடித்த ஹீரோ ரோஷன் வரவழைக்கப்பட்டு, அந்த மலையாளப் பாடல் ஒலிபரப்பு செய்யப்பட்டது. பிறகு இருவரும் நடனமாடி பார்வையாளர்களை மகிழ்வித்தனர். ‘மாணிக்க மலராய’ என்ற பாடலையும், விஜய் நடித்த படத்தின் பாடலொன்றையும் பிரியா வாரியர் பாடி அசத்தினார்.

இதையடுத்து பூர்ணிமா, ேஷரன், அனன்யா பாடினர். இவர்களில் அனன்யா அந்நியன் படத்தில் வரும் ‘குமாரி’, முதல்வன் படத்தில் வரும் ‘ஷக்கலக்க பேபி’ பாடல்களை பாடி முடித்ததும், பார்வையாளர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று கைத்தட்டி ஆரவாரம் செய்தனர். உடனே நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற இசையமைப்பாளர் அனிருத் மேடைக்கு ஓடிச்சென்று, அனன்யாவைக் கட்டிப்பிடித்து கன்னத்தில் முத்தமிட்டார். பிறகு பாடகர் அந்தோணி தாசன், ‘தானா சேர்ந்த கூட்டம்’ படத்தில் பாடிய, ‘சொடக்கு மேல’ என்ற பாடலைப் பாடி ஆடினார். அவருடன் சேர்ந்து நடிகைகள் சஞ்சனா சிங், ஜெனிபர், ஸ்ருதிகா, அபிராமி அய்யர், சாந்தினி, திவ்யா, ஷாலு ஆடினர். பிறகு ஆதித்யா, அலைனா, ஷிவானி ஆகியோர் பாடினர். இதையடுத்து தன்ஷிகா நடனமாடினார். ஷிவானி பாடி முடித்ததும், அரங்கில் அமர்ந்திருந்த பார்வையாளர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று கைத்தட்டி ஆரவாரம் செய்தனர். பிறகு அரங்குக்கு வந்த அனிருத், பார்வையாளர்களுடன் இணைந்து, தன்னை மிகவும் கவர்ந்த ‘குலேபா’ என்ற பாடலைப் பாடினார். இதில் பெரிதும் பரவசமடைந்த பார்வையாளர்கள், கரகோஷம் எழுப்பினர். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில், கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் படத்துக்கு அனிருத் இசை அமைக்கிறார். இதை மேடையில் அறிவித்ததும் பார்வையாளர்கள் கைத்தட்டியபோது, உணர்ச்சிவசப்பட்ட அனிருத், எதுவும் பேச முடியாமல் கண் கலங்கினார். பிறகு அவர் பேசுகையில், ‘ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கனவு இருக்கும். தலைவர் ரஜினி படத்துக்கு நான் எப்போது இசை அமைப்பேன் என்று கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார்கள். நான் இசை அமைக்க வந்து 6 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. இப்போது ரஜினி படத்துக்கு இசை அமைக்கிறேன். இது மிகப் பெரிய வாய்ப்பு. வாய்ப்பு கொடுத்த சன் பிக்சர்சுக்கு என் நன்றி’ என்றார்.

நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற போட்டியாளர்களுக்கு நடுவர்கள் 40 மதிப்பெண்களும், நிகழ்ச்சியைப் பார்க்கும் நேயர்கள் எஸ்.எம்.எஸ் மூலம் 40 மதிப்பெண்களும், விழாவுக்கு வந்திருந்த சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் 20 மதிப்பெண்களும் வழங்குவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. பிறகு அவர்கள் வழங்கிய மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில், பெங்களூருவைச் சேர்ந்த 5 வயது அனன்யா, சன் சிங்கராகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார். அவருக்கு சன் டி.வி வழங்கிய பரிசுப் பொருட்கள் மற்றும் 3 லட்சம் முதல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. 2வது இடம் பூர்ணிமாவுக்குக் கிடைத்தது. அவருக்கு பரிசுப் பொருட்கள் மற்றும் 1.50 லட்சம் பரிசு வழங்கப்பட்டது. ஆதித்யாவுக்கு 3வது பரிசு கிடைத்தது. அவருக்கு பரிசுப் பொருட்கள் மற்றும் 75 ஆயிரம் வழங்கப்பட்டது. ஷேரன் 4வது இடத்தையும், ஷிவானி 5வது இடத்தையும், அலைனா 6வது இடத்தையும் பிடித்தனர். அவர்களுக்கு பரிசுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது.

விழாவில் பாடகர்கள் ஆலாப் ராஜூ, முகேஷ், மகாலிங்கம், செந்தில்தாஸ், பாடகிகள் மஹதி, சின்னபொண்ணு, என்.எஸ்.கே.ரம்யா, அனிதா, நடிகர்கள் நகுல், ஆரி, ராமகிருஷ்ணன், காளி வெங்கட், பிளாக் பாண்டி, நடிகைகள் சாக்‌ஷி அகர்வால் உள்பட பலர் கலந்துகொண்டனர். நிகழ்ச்சியை திலீப், நட்சத்திரா தொகுத்து வழங்கினர்.

பாடவே கூச்சப்பட்டேன்

சன் சிங்கர் சார்பில் அனன்யாவுக்குப் பரிசு வழங்கிய அனிருத் பேசும்போது, ‘என்னை முதன்முதலில் சினிமாவில் பாடக் கேட்டபோது மிகவும் கூச்சப்பட்டேன். என் குரல் ஒருமாதிரி இருக்கும். என்னை ஏன் பாடக் கூப்பிடுகிறீர்கள் என்று கேட்டு ஒதுங்கினேன். ஆனால், துணிந்து பாட வைத்தார்கள். இப்போது என் பாடலைக் கேட்டு ரசிகர்கள் உற்சாகமாக வரவேற்பு தருகிறார்கள். அதை நினைத்து மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. சன் சிங்கரில் வெற்றிபெற்ற அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். இங்கு பாடியதுடன் மட்டும் நின்றுவிடாமல், தொடர்ந்து நீங்கள் உங்கள் திறமையை நிரூபிக்கும் எல்லாக் களத்திலும் ஈடுபட்டு வெற்றிபெற வேண்டும்’ என்றார்.

நயன்தாரா பற்றி விக்னேஷ் சிவன்

விக்னேஷ் சிவனை மேடைக்கு அழைத்து, அங்கிருந்த பெரிய திரையில், நயன்தாராவுடன் அவர் எடுத்துக்கொண்ட சில போட்டோக்களை திரையிட்டனர். அப்போது நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளர், ‘இந்த போட்டோக்களை பார்த்தா, உங்களுக்கு என்ன ஃபீலிங் வருது?’ என்று கேட்டார். முதலில் பதில் சொல்லாமல் வெட்கப்பட்ட விக்னேஷ் சிவன், பார்வையாளர்கள் விடாமல் பதில் சொல்லும்படி கேட்டதால், பேச ஆரம்பித்தார். ‘நடிகைகளில் எனக்கு ரொம்ப பேவரைட் நயன்தாரா மட்டும்தான். அவர் ஸ்ட்ராங் லேடி. அதனால்தான் அவரை எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். உண்மையிலேயே நான் கடவுளால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன்’ என்றார்.

