26 வருஷமா காத்திருந்தேன் : அஜீத் நெகிழ்ச்சி

விசுவாசம் பட ஷூட்டிங்கில் பங்கேற்க இருந்தார் அஜீத். திடீர் திரையுலக ஸ்டிரைக் காரணமாக அவர் தனது கவனத்தை சிறுவகை விமானங்களை இயக்கும் ஏரோமாடலிங்கில் திருப்பியுள்ளார். ஏற்கனவே இதில் ஆர்வம் கொண்ட அஜீத், நேற்று முன்தினம் திடீரென எம்ஐடிக்கு (மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி) சென்றுள்ளார். அங்குள்ள இத்துறைக்கு சென்ற அவர் இதில் தனக்குள்ள சந்தேகங்களை தீர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். அப்போது இத்துறையை சேர்ந்த மாணவர்கள் அஜீத்தை சந்திக்க காத்திருந்தனர். தனது பணியை முடித்துக்கொண்டு நள்ளிரவில் அங்கிருந்து அஜீத் புறப்பட இருந்தபோதுதான் மாணவர்கள் அவரை சந்தித்துள்ளனர். ‘உங்க கூட போட்டோ எடுக்க 12 மணி நேரமா காத்திருக்கிறோம்’ என மாணவர்கள் சொல்ல, ‘நான் 26 வருஷமா உங்களுக்காக காத்திருந்தேன்’ என கூறியிருக்கிறார் அஜீத். அவர் திரையுலகிற்கு வந்து 26 வருடம் ஆவதைத்தான் அப்படி சொல்லியிருக்கிறார்.

Source: Dinakaran

