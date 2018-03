புதிய முகம் 2 எப்போது?

3/26/2018 11:30:09 AM

தானா சேர்ந்த கூட்டம் படத்தில் நடித்திருந்த, சுரேஷ் மேனன் கூறுகையில், ‘சோலோ, தானா சேர்ந்த கூட்டம் படங்களில் நடித்ததற்கு நேர்மறை விமர்சனங்களும், பாராட்டுகளும் கிடைத்தது. இனி அழுத்தமான கேரக்டர்களில் நடிப்பேன். விரைவில் புதிய முகம் படத்தின் 2ம் பாகத்தை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளேன். தவிர, சென்னை காவல்துறைக்காக போக்குவரத்து மேலாண்மை அமைப்பில் பணியாற்றுகிறேன். கழிவறைகள் வடிவமைப்பது மற்றும் கட்டுவது போன்ற சமூகப் பணிகளிலும் ஈடுபட்டுள்ளேன்’ என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

New face 2 when?

Thana 3/26/2018 11:30:09 AM had to act in a film from the meeting, Suresh Menon, told the crowd from scrap ‘ solo thana