ராகுல், லிசா நடித்துள்ள படம், விசாகப்பட்டினம் 1+3=1. சிவசூர்யா மூவிஸ் சார்பில் சூளை பி.ஏழுமலை தயாரித்துள்ளார். ஒளிப்பதிவு, விஜய் ரமேஷ். இசை, ஆதீஷ். பாடல்கள், ராஜேஷ்கண்ணா. ஜமீன்கோட்டை, குடும்பச்சங்கிலி படங்களின் இயக்குனர் ராம்சந்தர் இயக்கியுள்ளார். அவர் கூறுகையில், ‘வெள்ள நிவாரண நிதி வழங்க வந்த சிலர், திடீரென்று மர்மமான முறையில் கொல்லப்படுகின்றனர். கொலையாளிகளைக் கண்டுபிடிக்க போலீசார் முயற்சிக்கின்றனர். கொன்றவர்கள் யார்? நிவாரணம் அனுப்பியவர்களின் சதியா அல்லது தனித்தனி பகையா என்று போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். இறுதியில் விடை கிடைத்ததா என்பது கதை’ என்றார்.

