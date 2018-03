Mottai Rajendran:mottai rajendran chased a real ghost and ran till graveyard in the night|நிஜ பேயை துரத்திசுடுகாட்டுக்கு ஓடிய மொட்டை ராஜேந்திரன்! – Tamil movie news – Samayam Tamil

Source: samayam

English summary

The real ghost thurathi suduka ran bare Rajendra!

A real ghost Mottai Rajendran: mottai rajendran chased and ran till the graveyard in the real ghost night | thurathi suduka ran bare Rajendra! – Tamil movie news – Samayam Tamil Source: samayam