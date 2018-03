மகள் அறிமுகத்தையடுத்து தாய் லிசி ரீ என்ட்ரி

3/26/2018 2:08:46 PM

கமலுடன் விக்ரம், பிரபுவுடன் மனசுக்குள் மத்தாப்பு போன்ற படங்களில் நடித்தவர் லிசி. இவர் இயக்குனர் பிரியதர்ஷனை காதலித்து மணந்தார். இவர்களுக்கு கல்யாணி என்ற மகள் உள்ளார். கடந்த 2014ம் ஆண்டு பிரியதர்ஷனிடமிருந்து விவாகரத்து பெற்றார் லிசி. அதற்குமுன்புவரை இணைய தள பக்கத்தில் லிசி பிரியதர்ஷன் என குறிப்பிட்டு வந்த தனது பெயரை விவாகரத்துக்கு பிறகு லிசி லட்சுமி என்று மாற்றிக்கொண்டார். நடிகர் நாகார்ஜுன், நடிகை அமலா தம்பதிகளின் மகன் நடிகர் அகில் ஜோடியாக கடந்த ஆண்டு ‘ஹலோ’ படம் மூலம் நடிகையாக அறிமுகமானார் கல்யாணி. தற்போது சுத்வீர் வர்மா இயக்கத்தில் சர்வானந்த் ஜோடியாக புதியபடத்தில் நடிக்கிறார். ஆனால் லிசி புதிய படங்களில் நடிக்காமல் ஒதுங்கி இருந்ததுடன் தனது தியேட்டர் வர்த்தக துறையில் கவனம் செலுத்தி வந்தார். இதற்கிடையில் அம்மா வேடத்தில் நடிக்க லிசிக்கு அழைப்பு வந்தது. அதில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார். இந்தியில் வெளியாகி ஹிட்டான, ‘2 ஸ்டேட்ஸ்’ ரீமேக்கில் நடிகை ஷிவானியின் தாயாக லிசி நடிக்கிறார்.

Source: Dinakaran

English summary

Daughter and mother Thérèse arimugathiyadu re entry

3/26/2018 2:08:46 PM with heart sparklers with Kamal Prabhu, Vikram has acted in films like Lizzie. They split the Director