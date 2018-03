பெண்கள் கிரிக்கெட் படம் தயாரிக்கும் நடிகர்

3/26/2018 4:47:09 PM

‘வேலைக்காரன்’ படத்தையடுத்து சீமராஜா, எஸ்கே.13 என இரண்டு படங்களில் நடித்து வருகிறார் சிவகார்த்திகேயன். ‘கபாலி’ படத்தில் ‘நெருப்புடா…’ பாடல் எழுதியதுடன் பல்வேறு படங்களுக்கு பாடல் எழுதியிருப்பதுடன் பல்வேறு படங்களில் நடித்திருப்பவர் அருண்ராஜா காமராஜா. சமீபத்தில் இவர் சிவகார்த்திகேயனை சந்தித்து ஸ்கிரிப்ட் கூறினார். பெண்கள் கிரிக்கெட்டை மையமாக வைத்து இக்கதை அமைக்கப்பட்டிருந்தது. அது சிவகார்த்திகேயனுக்கு பிடித்திருந்ததையடுத்து தயாரிக்க முன்வந்தார். இப்படத்தில் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். இதுபற்றி இயக்குனர் அருண்ராஜா கூறும்போது,’ இப்படத்தின் கதை என் மனதுக்கு மிகவும் நெருக்கமானது. அதற்கு காரணம் உணர்ச்சிகரமான வெளிப்பாடுடன் இது சொல்லப்படவிருக்கும் விதம்தான். இதன் முதல்கட்ட படப்பிடிப்பு முடிந்திருக்கிறது. சத்யராஜ், இளவரசு, முனிஷ்காந்த் நடித்த காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டன’ என்றார்.

Source: Dinakaran

