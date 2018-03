நடிகையின் அதிர்ச்சி சம்பளம்

3/26/2018 4:58:15 PM

தமிழில் சுசீந்திரன் இயக்கிய ‘நெஞ்சில் துணிவிருந்தால்’ படம் மூலம் அறிமுகமானவர் மெஹரீன் கவுர். இது அவர் நடித்த முதல் படம் என்றாலும் மெஹரீன் காட்சிகள் வெட்டப்பட்டது. அது சர்ச்சையானது. தெலுங்கு படங்களிலும் மெஹரீன் நடித்து வருகிறார். சமீபத்தில் இவருக்கு புதிய படத்தில் நடிக்க அழைப்பு வந்தது. கதை கேட்டு ஓ.கே சொன்ன மெஹரீன் பின்னர் தனது சம்பளம் குறித்து பேசினார். ரூ. 90 லட்சம் சம்பளம், தினச் செலவுக்கு ரூ 20 ஆயிரம் தர வேண்டும் என்றதும் தயாரிப்பாளர் அதிர்ச்சி அடைந்தார். அவர் கேட்ட சம்பளம் குறித்து ஆலோசித்து சொல்வதாக அங்கிருந்து எஸ்ஸானார். தமிழ், தெலுங்கில் ஒன்றிரண்டு படங்களில் மட்டுமே நடித்திருக்கும் மெஹரீன் சுமார் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமாக சம்பளம் கேட்டது சக தயாரிப்பாளர்களையும் யோசிக்க வைத்துள்ளது. தற்போது அவருக்கு பதிலாக வேறு ஹீரோயினை தேர்வு செய்ய பட தரப்பு எண்ணி உள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

The shock of the salary of an actress

In Tamil