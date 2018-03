கவர்ச்சி ஹீரோயின் கண்ணில் படுகாயம்

3/26/2018 5:33:34 PM

கடந்த 2 மாதமாகவே திரையுலக நட்சத்திரங்கள் அதிர்ச்சி சம்பவங்களை அடிக்கடி சந்தித்து வருகின்றனர். கடந்த மாதம் ஸ்ரீதேவி மரணம் அடைந்தார். சென்ற வாரம் நடிகர் அமிதாப்பச்சன் திடீர் உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டார், நடிகை தீபிகா படுகோன் முதுகுவலியால் வாரக்கணக்கில் வீட்டில் ஓய்வு எடுத்தார். நடிகர் இர்பான்கான் மூளைபுற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைக்காக வெளிநாடு சென்றிருக்கிறார். இந்தி கவர்ச்சி ஹீரோயின் ஜாகுலின் பெர்னாண்டஸ், சென்ற ஆண்டு ‘ஜூட்வா 2’ம் பாகம் படத்தில் டாப்ஸியுடன் இணைந்து நடித்தார். அப்போது ஜாகுலினுக்கும், டாப்ஸிக்கும் இடையே படப்பிடிப்பு தளத்தில் மோதல் ஏற்பட்டு ஒருவழியாக மோதல் முடிவுக்கு வந்தது. தற்போது சல்மான் கானுடன், ‘ரேஸ் 3’ படத்தில் நடித்து வருகிறார் ஜாகுலின். அதன் படப்பிடிப்பு வெளிநாட்டில் நடக்கிறது. அதில் பங்கேற்று நடித்து வருகிறார். படப்பிடிப்புக்கு இடையே ஓய்வு நேரத்தில் பேட்மின்டன் விளையாடினார். இதில் ஜாகுலினுக்கு கண்ணில் காயம் ஏற்பட்டது. அவரது கண்ணிலிருந்து ரத்தம் கொட்டியது. உடனடியாக படப்பிடிப்பை நிறுத்தி விட்டு ஜாகுலினை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அவருக்கு டாக்டர்கள் சிகிச்சை அளித்தனர். மேலும் சில நாட்கள் ஜாகுலின் ஓய்வில் இருக்க வேண்டும் என டாக்டர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

Sexy heroine is seriously wounded in the eye

