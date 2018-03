எம்எஸ்சி சைக்காலஜியில் நடிகை கவுதமி நாயருக்கு யூனிவர்சிட்டி ரேங்க்

3/27/2018 10:23:14 AM

பிரபல மலையாள நடிகை கவுதமி நாயர் கேரள பல்கலை கழக அளவில் எம்எஸ்சி சைக்காலஜியில் 2 வது ரேங்க் பெற்றுள்ளார். மலையாள சினிமாவில் துல்கர் சல்மானுடன் ‘செகண்ட் ஷோ’ என்ற படத்தில் நாயகியாக அறிமுகமானவர் கவுதமி நாயர். தொடர்ந்து ‘டைமண்ட் நெக்லஸ், சாப்டர்ஸ், கூதரா, கேம்பஸ் டைரி’ ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார். தனது முதல் படத்தை இயக்கிய ஸ்ரீநாத் ராஜேந்திரனை, கடந்த வருடம் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். இதற்கிடையே கவுதமி நாயர் படிப்பிலும் தீவிர கவனம் செலுத்தி வந்தார். திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள அரசு பெண்கள் கல்லூரியில் எம்எஸ்சி சைக்காலஜி படித்து வந்தார். திருமணத்திற்கு பிறகும் படிப்பை தொடர்ந்தார். இதற்காக கடந்த 2 வருடங்களாக எந்த படத்திலும் நடிக்க ஒத்துக்கொள்ளவில்லை.

இந்த நிலையில் கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன் எம்எஸ்சி சைக்காலஜி 2ம் ஆண்டு தேர்வு நடந்தது. தேர்வு முடிவு நேற்று வெளியானது. இதில் நடிகை கவுதமி நாயர் 1800க்கு 1456 மதிப்பெண் பெற்று பல்கலைக்கழக அளவில் 2வது இடத்தை பிடித்துள்ளார். இதே கல்லூரியில் படித்த கிருபா என்ற மாணவி 1800க்கு 1515 மதிப்பெண் பெற்று பல்கலை அளவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். நடிகை கவுதமி நாயர் பல்கலை அளவில் சாதனை படைத்துள்ளதால் சக நடிகர், நடிகைகள் இவருக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

