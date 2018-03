நடிகர் முனீஸ்காந்த் திருமணம்

3/27/2018 10:46:08 AM

முண்டாசுப்பட்டி படத்தில் முனீஸ்காந்த் என்ற வேடத்தில் நடித்து பிரபலமானார் ராமதாஸ். அந்த படத்தின் மூலம் அவரது பெயர் முனீஸ்காந்த் என பிரபலமானது. தொடர்ந்து மாநகரம், பசங்க 2, மரகதநாணயம், பத்து எண்றதுக்குள்ள, கலகலப்பு 2 உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். இவருக்கும் தேன்மொழிக்கும் சென்னை வடபழனியிலுள்ள கோயிலில் நேற்று திருமணம் நடைபெற்றது.

Source: Dinakaran

