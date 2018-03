9 கிலோ எடை குறைத்த ரகுல் ப்ரீத்

3/27/2018 11:32:27 AM

தீரன், தடையற தாக்க உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்த ரகுல் ப்ரீத் சிங் தற்போது செல்வராகவன் இயக்கத்தில் சூர்யா ஜோடியாகவும் மற்றும் சிவகார்த்திகேயன் ஜோடியாகவும் தமிழில் 2 படங்களில் நடித்து வருகிறார். தெலுங்கிலும் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவராக இடம் பிடித்திருக்கும் ரகுல், இந்தி படங்களின் மீது கவனத்தை திருப்பியிருக்கிறார். பாலிவுட்டில் முன்னணி நடிகைகள் பட்டியலில் இடம் பிடிக்க எண்ணி உள்ளவருக்கு அதிர்ஷ்டவசமாக அஜய் தேவ்கனுடன் இந்தி படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தம் ஆகியிருக்கிறார். இது அவருக்கு மேலும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தென்னிந்திய படங்களில் பூசினாற்போன்ற தோற்றத்தில் நடித்துவந்த ரகுலுக்கு இந்தியில் அதுபோன்ற தோற்றம் எடுபடவில்லையாம். இதையடுத்து ஒல்லி தோற்றத்துக்கு மாற முடிவு செய்தார். ஏற்கனவே பாகுபலி வில்லன் ராணாவுடன் ரகுல் ப்ரீத் சிங் டேட்டிங் செய்வதாக தகவல் வந்த வண்ணம் உள்ளது. தற்போது ராணாவுக்கு பாகுபலி படத்தில் உடற்கட்டை ஏற்றுவதற்காக பயிற்சி அளித்த குணால் கிர் என்பவர் ரகுலுக்கு உடல் எடை குறைக்க பயிற்சி அளிக்கத் தொடங்கியிருக்கிறார். ஆரோக்கியமான உணவுமுறை, உடற்பயிற்சி மூலம் இதுவரை சுமார் 9 கிலோ எடை குறைத்திருக்கிறார் ரகுல்.

Source: Dinakaran

English summary

9 kg weight reduction ragul Bree

Home tadaiya 3/27/2018 11:32:27 AM dheeran, starring in films including hit ragul Bree Singh is currently directed by selvaraghavan, Surya