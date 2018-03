காதலை உறுதி செய்த நயன்தாரா

3/27/2018 11:51:42 AM

நடிகை நயன்தாரா, இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் நெருங்கி பழகி வருகின்றனர். இருவரும் காதலிப்பதாக தகவல் பரவினாலும் அதை இருவரும் உறுதி செய்யாமல் உள்ளனர். ஆனாலும் சினிமா விருது நிகழ்ச்சிளுக்கு இருவரும் ஜோடியாக கைகோர்த்து வருவதுடன் அடிக்கடி வெளிநாடுகளுக்கும் ஜோடிபோட்டு பறக்கின்றனர். அவருக்கு இவரும், இவருக்கு அவருமாக முத்தம் பரிமாறி அதை தங்களது இணைய தளங்களில் வெளியிட்டு லைக் அள்ளுகின்றனர். சமீபத்தில்கூட இருவரும் அமெரிக்கா சென்று காதல் விளையாட்டில் ஈடுபட்டனர். அதை விக்னேஷ் சிவன் தனது இணைய தள பக்கத்தில் வெளியிட்டிருந்தார். ரகசியமாக காதலை வளர்த்து வரும் இந்த ஜோடி திருமணம் செய்துகொள்ளவிருப்பதாகவும் நட்பு வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.

இந்நிலையில் தனது காதலை நயன்தாரா உறுதி செய்திருக்கிறார். சிறந்த பெண்களுக்கான பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்று விருது பெற்றுக்கொண்ட நயன்தாரா நன்றி தெரிவித்து பேசினார். அவர் கூறும்போது,’என்னுடைய பயணத்துக்கு உறுதுணையாக இருந்த எனது பெற்றோர், நண்பர்கள் மற்றும் எனது வருங்கால கணவர் ஆகியோருக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்’ என்றார். அனுஷ்கா சர்மா, ஸ்ரேயா ஆகியோர் ரகசிய காதல் திருமணம் செய்ததுபோல் நயன்தாராவும் ரகசிய திருமணம் செய்வார் என்று தற்போது கோலிவுட்டில் பேசப்படுகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Make sure love nayantara

3/27/2018 11:51:42 AM actress nayantara, vignesh Shiva approached Director are accustomed to. Both fall in love with paravina information