கமல் ஹீரோயின் ஊர்மிளா ஏமாற்றம்

‘இந்தியன்’ படத்தில் கமல்ஹாசன் ஜோடியாக நடித்தவர் ஊர்மிளா. ராம் கோபால் வர்மா இயக்கிய ‘ரங்கீலா’ இந்தி படம் மூலம் இவர் பிரபலமானார். பின்னர் மளமளவென பல்வேறு படங்களில் நடித்தார். ஒரு கட்டத்தில் பட வாய்ப்பு டல்லடிக்கத் தொடங்கியது. முன்னதாக வர்மாவுக்கும், ஊர்மிளாவுக்கும் காதல் என்று கிசுகிசுக்களும் பரவியது. இதனால் ஹீரோயின் வாய்ப்புகள் மேலும் பின்னுக்கு சென்றது.

கடந்த 2016ம் ஆண்டு காஷ்மீரை சேர்ந்த தொழில் அதிபர் மோசின் அக்தர் என்பவரை மணந்து இல்லறத்தில் செட்டிலான ஊர்மிளா, தொடர்ந்து டிவி ஷோக்களில பங்கேற்று வந்தார். திடீரென்று அவருக்கு நடிப்பு ஆசை துளிர்விட்டது. இதையடுத்து தனது தோற்றத்தை ஒல்லியாக மாற்றுவதற் காக உடற்பயிற்சியில் ஈடுபட்டார். ஓரளவுக்கு உடல் இளைத்த நிலையில் ‘பிளாக்மைல்’ இந்தி படத்தில் கவர்ச்சி பாடலுக்கு நடனம் ஆட வாய்ப்பு வந்தது. ஏற்கனவே ‘ரங்கீலா’ படத்தில் அவர் ஆடிய கவர்ச்சி பாடலின் நடன அசைவுகள் அவரை முன்னணி இடத்துக்கு அழைத்துச் சென்றிருந்தது. ஆனால் அந்த பாணி தற்போது எடுபடவில்லை. ‘பிளாக்மைல்’ படத்தில் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வரவேற்பு கிடைக்காததால் ஏமாற்றம் அடைந்திருக்கிறார் ஊர்மிளா.

