ஸ்டெர்லைட் போராட்டம்: ஜி.வி.பிரகாஷ், விவேக் ஆதரவு

தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தூத்துக்குடி மக்கள் போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில், ஜி.வி.பிரகாஷ், விவேக் உள்ளிட்ட திரையுலகினரும் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். #BanSterlite #SaveThoothukudi

தூத்துக்குடியில் உள்ள ஸ்டெர்லைட் ஆலையை விரிவாக்கம் செய்ய ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகின்றன. இந்த நிலையில், ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் என்று தூத்துக்குடி மக்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள். அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் உள்பட பல்வேறு தரப்பினர் இந்த போராட்டத்துக்கு ஆதரவு அளித்து உள்ளனர். இந்த ஆலைக்கு எதிரான போராட்டம் தீவிரம் அடைந்து வருகிறது. மாணவர்களும் இந்த போராட்டத்தில் இறங்கி உள்ளனர். திரை உலகினரும் இந்த போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வருகிறார்கள். மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் நடிகர் கமல்ஹாசன் இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ள தயாராக இருப்பதாக கூறியுள்ளார். இது பற்றி கருத்து தெரிவித்த அவர், ‘ஊடகங்களும், தமிழக மக்களும் இந்த ஸ்டெர்லைட் புரட்சியில் பங்கு பெறுவது கடமை. தூத்துக்குடி மக்களுடன் நானும் உள்ளேன். புரட்சிக்களம் அழைத்தால் நான் வருவேன்’ என்று தெரிவித்து இருந்தார். நடிகரும், இசை அமைப்பாளருமான ஜி.வி.பிரகாஷ் தமிழகத்தின் முக்கிய பிரச்சினைகளுக்கு குரல் கொடுத்து வருகிறார். ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார். காவிரி டெல்டா பகுதியில் மீத்தேன் எரிவாயு எடுப்பதற்கு எதிராக நடைபெறும் போராட்டத்திலும் பங்கேற்றார். ‘நீட்’ தேர்வுக்கு எதிராகவும் குரல் கொடுத்தார். இந்த பிரச்சினையில் உயிர் இழந்த மாணவி வீட்டுக்கு நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறினார். இப்போது ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிரான போராட்டத்துக்கும் குரல் கொடுத்துள்ளார். இது குறித்து, ஜி.வி.பிரகாஷ் டுவிட்டரில் கூறி இருப்பதாவது:- நடந்து முடிந்த பின்னால் எதையும் தடுக்க முடியாது. இதை உணர மறுத்தால் விபரீத விளைவுகளுக்கு யார் பொறுப்பு? மக்களே அரசு. மக்களுக்காகவே அரசு. இவ்வாறு அவர் கூறினார். நடிகர் விவேக் தனது டுவிட்டில், ஸ்டெர்லைட் பற்றி படிக்க அதிர்ச்சியாக உள்ளது. எவ்வளவு உயிர் கொல்லி நச்சுக் கழிவுகள் மண்ணிலும், நீரிலும் இதுவரை கலந்தனவோ தெரியவில்லையே? அரசு கருணை மனம் கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மன்றாடி கேட்டுக் கொள்கிறேன். அது முத்துநகர் மூச்சு திணறும் நகர் அல்ல. இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார். மெரினாவில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு பிரபலமானவர் ஜூலி. இதையடுத்து, டி.வி. நிகழச்சி தொகுப்பாளர் ஆனார். இப்போது நடிகை ஆகி இருக்கிறார். ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிரான போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ள ஜூலி, “ஆபத்து என்று தெரிந்தும் அதை நாம் எப்படி அனுமதிக்கலாம்?” என்று தெரிவித்துள்ளார். இது போல் நடிகை ஆர்த்தியும் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்து இருக்கிறார். இவர்களை தொடர்ந்து திரை உலகை சேர்ந்த பலர் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிரான போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து வருகிறார்கள். #BanSterlite #SaveThoothukudi

Source: Malai Malar

