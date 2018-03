ரகசிய திருமணம் செய்த ஹீரோ

3/27/2018 2:04:42 PM

நடிகைகள்தான் ரகசிய திருமணம் என்று அராத்து செய்கின்றார்கள் என்றால் தற்போது அந்த பட்டியலில் ஹீரோ ஒருவரும் இணைந்திருக்கிறார். முருகா, கோழிகூவுது, காதல் சொல்ல ஆசை, உலா உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்திருப்பவர் அசோக். சமீபகாலமாக புதிய படங்களில் எதுவும் தலைகாட்டாமலிருந்தவர் திடீரென்று காதல் திருமணம் செய்துகொண்டதாக கூறியிருக்கிறார். வங்கியில் பணிபுரியும் சரண்யா என்பவரை திருப்பதியில் திருமணம் செய்துகொண்டதாக திருமண புகைப்படங்களை இணைய தள பக்கத்தில் வெளியிட்டிருக்கிறார் அசோக். எதிர்பாராத காரணத்தால் இத்திருமணம் திடீரென நடந்ததால் நண்பர்களை அழைக்க முடியவில்லை. விரைவில் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி வைக்க உள்ளேன் என தெரிவித்திருப்பதுடன், இதுவொரு காதல் திருமணம் ஆகும். அதேசமயம் பெற்றோர் சம்மதத்துடன் இத்திருமணம் நடந்ததாக அவர் மேலும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

Source: Dinakaran

