எந்திரன்Thala Ajith:is ‘enthiran’ director shankar really ready to team up with thala ajith?|‘எந்திரன்’ பட வாய்ப்பை தவற விட்ட நடிகர் அஜீத்! – Tamil movie news – Samayam Tamil

Source: samayam

English summary

‘ Endhiran ‘ opportunity missed actor Ajith!

Director shankar ‘ enthiran ‘: endiranThala Ajith is really ready to team up with thala ajith? | ‘ Endhiran ‘ opportunity missed actor Ajith! – Tamil movie news – Samayam Tamil Source: samayam