டூ பீஸ் உடையில் கவர்ச்சி நடிகைகளுக்கு பாடகி சவால்

3/27/2018 4:28:28 PM

‘அறிந்தும் அறியாமலும்’ படத்தில், ‘தீப்பிடிக்க தீப்பிடிக்க..’ பாடல் பாடியதுடன் ‘மன்மதன்’, ‘கள்வனின் காதலி’, ‘திமிரு’, ‘சென்னை 28’ உள்ளிட்ட பல்வேறு படங்களில் பின்னணி பாடல் பாடியிருப்பவர் அனுஷ்கா மன்சந்தா. கவர்ச்சி உடை அணிந்து மேடைகளில் பாப் பாடல்கள் பாடுவதை மேலைநாட்டு பாடகிகளிடம் காண முடிகிறது. நம்மூர் பாடகிகள் பெரும்பாலும் அடக்கம் ஒடுக்கமாகவே தோன்றுவதுண்டு. அதில் விதிவிலக்காக இருக்கிறார் அனுஷ்கா மன்சந்தா. அனுஷ்கா மன்சந்தா படுகவர்ச்சியான டூ பீஸ் உடை அணிந்து பின்புறத்தை காட்டியபடி இணைய தள இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்டிருக்கும் கவர்ச்சி போஸ், நடிகைகளுக்கு சவால் விடும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது. கோடைகாலம் எதிர்வருகிறது. குளிர்ச்சியாக இருக்க நீச்சல் குளத்தில் நீராடுங்கள் என்பது நீச்சல் குளம் அருகில் நிற்பதுபோல் இப்படத்தை வெளியிட்டு சூட்டை கிளப்பி இருக்கிறார்.

பாடகியின் படத்தை பார்த்த பலரும் யாரோ, ஹாலிவுட் மாடல் இப்படி போஸ் அளித்திருக்கிறார் என்று எண்ணினர். ஆனால் பாடகி அனுஷ்காவே.’ இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள கமென்ட்டில், ‘என்னுடைய பதிவை நான் நேர் செய்கிறேன்… நான் சொல்வதற்கு அர்த்தம் புரிகிறதல்லா?’ என்று குறும்பாக கேட்டிருக்கிறார். அவரது கமென்ட்டை இருவகையில் புரிந்து கொண்ட ரசிகர்கள் கோடையில் குளிர்ச்சியாக கவர்ச்சி விருந்து படைத்த பாடகிக்கு லைக்கை அள்ளிக்கொட்டிக்கொண்டிருக்கின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Two piece dress sexy actress singer to challenge

3/27/2018 4:28:28 PM ‘ arindhum ariyamalum ‘ and ‘ fire fire ‘ song ‘ and ‘ singing ‘ manmadhan with Phineas Ka