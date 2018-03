கரீனா கபூர்looking like a skeleton:kareena kapoor trolled for looking like ‘a skeleton’, asked to start eating|38 வயதிலும் கவர்ச்சியாக உடையணிந்து வந்து மற்ற ஹீரோயின்களை ஆச்சரியப்படுத்திய கரீனா கபூர்! – Tamil movie news – Samayam Tamil

Source: samayam

English summary

38-year-old dressed in sexy surprises come other heroines Kareena Kapoor!

Kareena kapoor Kareena kaboorlooking like a skeleton: a skeleton trolled for looking like ‘ eating ‘, and asked to start 38-year-old dressed in sexy | came to aachan other heroines