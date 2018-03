மெர்சல் எங்களுக்கு பெருமை – தேனாண்டாள் பிலிம்ஸ் டுவிட்

அட்லி இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் வெளியான ‘மெர்சல்’ திரைப்படம் எங்களுக்கு பெருமை என்று தயாரிப்பு நிறுவனமான தேனாண்டாள் பிலிம்ஸ் கூறியுள்ளது. #MersalIsOurPride

அட்லி இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் வெளியான படம் ‘மெர்சல்’. ஸ்ரீதேனாண்டாள் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் இப்படத்தை 130 கோடி செலவில் பிரம்மாண்டமாக தயாரித்திருந்தது. இந்தப் படம் விநியோகஸ்தர்களுக்கு பெரிய லாபம் கொடுத்த படம் என்று பலரும் பாராட்டி வந்தனர். ஆனால், தயாரிப்பாளர் படக்குழுவுக்கு கொடுத்த ரூ 90 கோடி பட்ஜெட்டை இயக்குனர் அட்லீ ரூ 130 கோடிகளுக்கு மேல் செலவு வைத்து விட்டதாக பலரும் கூறி வந்தனர். இதன் மூலம் படத் தயாரிப்பாளருக்கு ரூ 15 லிருந்து 20 கோடி வரை நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், தயாரிப்பு நிறுவனமான தேனாண்டாள் பிலிம்ஸ் எங்களுக்கு ‘மெர்சல்’ படம் மெகா ஹிட் என்று கூறினர். தற்போது ‘மெர்சல்’ படம் எங்களுக்கு பெருமை என்றும், தளபதி விஜய்யுடன் பணியாற்றியது எங்களுக்கு பெரிய மரியாதை என்றும் டுவிட்டரில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். #MersalIsOurPride #Mersal

