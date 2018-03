வெப் சீரியலில் நடிக்க செல்லும் நட்சத்திரங்கள் : திரையுலகினர் அதிர்ச்சி

3/28/2018 2:46:46 PM

வம்சம், காதலில் விழுந்தேன், மாசிலாமணி, திருத்தணி, நீர்பறவை உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்திருப்பவர் சுனைனா. சமீபகாலமாக இளம் ஹீரோயின்கள் அதிரடி வரவால் பல நடிகைகள் பட வாய்ப்புகளை இழந்து வருகின்றனர். அப்படி பாதிக்கப்பட்டவர்களில் சுனைனாவும் ஒருவர். கடந்த ஆண்டு, தொண்டன் படத்தில் மட்டுமே நடித்தவர் தற்போது காளி என்ற ஒரு படத்தில மட்டுமே நடிக்கிறார். பிஸியாக இருக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் வாய்ப்பில்லாமல் முடங்கிக் கிடப்பதால் நொந்துபோயிருந்தார் சுனைனா.



பிலிமிலிருந்து டிஜிட்டலுக்கு திரையுலகம் மாறியதுபோல், சினிமா தற்போது வெப் சீரியல்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. இதற்கிடையில் வேலை நிறுத்தம் பலருக்கு வருமான இழப்பை ஏற்படுத்தியிருப்பதால் ஏதாவது ஒரு தளத்தில் நடித்தாகவேண்டும், பணியாற்றியாக வேண்டும் என்ற கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே நடிகைகள், இயக்குனர்கள் சிலர் வெப் சீரியல்களில் பணியாற்றுகின்றனர். சமீபத்தில் ராம் கோபால் வர்மா இயக்கிய கவர்ச்சி படமும் வெப் சீரியலாக வெளியானது. தற்போது சுனைனாவும் வெப் சீரியல் நடிகையாகி இருக்கிறார்.

அவர் நடிக்கும் வெப் சீரியலை நந்தினி இயக்குகிறார். இதன் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்குகிறது. நடிகர்கள் மாதவன், பாபி சிம்ஹா, பார்வதி நாயர் போன்றவர்களும் வெப் சீரியலில் நடித்து வருகின்றனர். கமல்ஹாசன் திரைப்படமாக உருவாக்கவிருந்த மருதநாயகம் படத்தை வெப் சீரியலாக எடுக்கவிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. திரையுலகம் வெப் சீரியலாக மாறி யூ டியூப் போன்ற டிஜிட்டல் தளங்களுக்கு சென்றுவிடுமோ என்று திரைலயுலகினர் அதிர்ச்சி வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Go to the stars acted in Web serials: shock cinema personalities

3/28/2018 2:46:46 PM dynasty, I fell in love, Masilamani, tiruttani, which attracts many films including to sunaina who acted in