நடிகைகளை மணக்க டுவிட்டரில் விண்ணப்பிக்கும் ரசிகர்கள்

3/28/2018 3:11:30 PM

இணைய தள டுவிட்டர் பக்கத்தில் பெரும்பாலான ஹீரோயின்கள் ரசிகர்களுடன் தொடர்பில் இருக்கின்றனர். தங்களது அன்றாட நிகழ்வுகளை பரிமாறிக்கொள்வதுடன், விதவிதமான புகைப் படங்களையும் வெளியிடுகின்றனர். அதைக்கண்டு ரசிகர்கள் அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கிறார்கள். சில குறும்புக்கார ரசிகர்கள் சில நடிகைகளை சீண்டிப்பார்க்கவும் தவறுவதில்லை. இன்னும் சிலர் திருமணம் செய்துகொள்ள விரும்புவதாக டுவிட்டர் பக்கத்திலேயே அப்ளிகேஷனும் போடுகின்றனர்.

கடந்த வாரம் நடிகை டாப்ஸியை திருமணம் செய்துகொள்ள விரும்புவதாக ரசிகர் ஒருவர் தெரிவித்திருந்தார். தற்போது மற்றொரு நடிகைக்கு ஒரு ரசிகர் அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கிறார். தமிழ், தெலுங்கு இந்தியில் நடித்திருப்பவர் லட்சுமிராய். சமீபத்தில் இவரது டுவிட்டர் பக்கத்தில் ஒரு ரசிகர், ‘என்னிடம் 5 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. அத்துடன் வீடு, ஒரு ஸ்கூட்டர் என வாழ்க்கைக்கு தேவையான வசதிகள் உள்ளது.

உங்கள் மீது அளவு கடந்த காதலும் உள்ளது. என் காதலை ஏற்றுக்கொள்வீர்களா?’ என கேட்டிருந்தார். ரசிகரின் இந்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த லட்சுமி ராய்,’ உங்கள் விருப்பத்தை தெரிவித்ததற்கு நன்றி. தற்போது திருமணம் செய்துகொள்ளும் எண்ணம் எனக்கு இல்லை. உங்களுக்கு அழகான அன்பான மனைவி கிடைக்க வாழ்த்துக்கள்’ என பதில் அளித்தார். ருசிகரமான இந்த பதில் ஏராளமான லைக் பெற்றது.

Source: Dinakaran

English summary

In applying to marry actress Twitter fans

3/28/2018 3:11:30 PM Internet site Twitter page in most heroines are in touch with the fans. Their