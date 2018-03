தயாரிப்பாளராகும் நஸ்ரியா

3/28/2018 3:30:38 PM

நிவின் பாலி ஜோடியாக நேரம் படத்தின் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானவர் நஸ்ரியா. அழகான நடிப்பால் பல ரசிகர்களை கவர்ந்தார். இப்படத்திற்குப் பிறகு ஆர்யாவுடன் ராஜா ராணி, தனுஷுடன் நையாண்டி, போன்ற சில படங்களில் நடித்து வந்த இவர் மலையாளத்தின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான பஹத் பாசிலைத் திருமணம் செய்து கொண்டார். அதன்பின் அவர் படங்களில் நடிக்கவில்லை. சிறிய இடைவெளிக்குப் பிறகு அஞ்சலி மேனன் இயக்கத்தில் நஸ்ரியா நடிப்பதாக கூறப்பட்டது.

அவருடன் இணைந்து பிருத்விராஜ் மற்றும் பார்வதி ஆகியோரும் நடிப்பதாக கூறப்பட்டது. இந்நிலையில், கணவர் பஹத் பாசில் நடிக்கும் அயுபிண்டே புத்தகம் படத்தைத் தயாரிக்கிறார் நஸ்ரியா. அமல் நீரத் இயக்கும் இந்தப் படத்தில், ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி ஹீரோயினாக நடிக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

The producer is nasriya

