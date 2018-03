ரஜினியின் ஆன்மிக பயணம் குறும் படமாகிறது

3/28/2018 4:00:16 PM

ரஜினி தற்போது 2.0, காலா இரண்டு படங்களில் நடித்துள்ளார். அடுத்து கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கும் புதியபடத்தில் நடிக்கிறார். இந்நிலையில் அரசியலில் குதிக்க முடிவு செய்து தனிகட்சி தொடங்குவதாக அறிவித்திருக்கிறார். ரஜினி மக்கள் மன்றம் சார்பில் நிர்வாகிகள் தேர்வு, உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை நடந்து வருகிறது. ரஜினியின் நிஜவாழ்க்கை ஆன்மிகத்தை சுற்றியே இருக்கிறது. அரசியலிலும் ஆன்மிக அரசியலை முன்னெடுக்கப்போவதாகவே கூறி இருக்கிறார்.

ராகவேந்தரர், பாபா பக்தரான ரஜினி ஏற்கனவே அந்த பெயர்களில் படங்களும் நடித்துள்ளார். கடந்தமாதம் அவர் ஆன்மிக பயணமாக இமயமலை சென்றார். அப்போது பாபா குகைக்கோயிலுக்கு சென்று தியானத்தில் ஈடுபட்டதுடன், தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஆசிரமம் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய வழிபாட்டு தலங்களுக்கு சென்று வழிபட்டார்.

ஏற்கனேவே பல முறை இமயமலை பயணம் மேற்கொண்டிருந்தபோதிலும் இம்முறை அவரது பயணம் முக்கியம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. விரைவில் அரசியல் கட்சி பெயர் அறிவிக்க உள்ள நிலையில் அவர் இயமலை சென்றுவந்திருக்கிறார். ரஜினியின் இமயமலை பயணம் முழுவதும் வீடியோவாக படமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை குறும்படமாக உருவாக்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனை தனது ரசிகர்களுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் அவர் வழங்க உள்ளதாக தெரிகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Rajini’s spiritual journey is short film

