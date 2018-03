ஹீரோவை அறையவில்லை : ராதிகா ஆப்தே அந்தர் பல்டி

3/28/2018 4:47:29 PM

ராதிகா ஆப்தேக்கு கைநிறைய படங்கள் இல்லாவிட்டாலும் இணைய தளம் முழுவதும் தன்னைப் பற்றி பேசும் அளவுக்கு அடிக்கடி சர்ச்சையை கிளப்பிவிடுகிறார். டாப்லெஸ், நிர்வாண படங்கள் வெளியிட்டு ஒருபுறம் ரவுசுகட்டுவதுடன் மறுபக்கம் விவகாரமான கருத்துக்கள் சொல்லி களேபரம் ஏற்படுத்துகிறார். சமீபத்தில் அளித்தபேட்டியில் தென்னிந்திய நடிகர் ஒருவர் தன்னிடம் சில்மிஷம் செய்ததாகவும் அவரை கன்னத்தில் அறைந்ததாகவும் தெரிவித்தார். ஆனால் அந்த ஹீரோ யார் என்பதை சொல்ல மறுத்துவிட்டார்.

இது பரபரப்பானது. ராதிகா ஆப்தேவுடன் நடித்த ஹீரோக்களுக்கு இது தர்மசங்கடத்தை ஏற்படுத்தியது. ராதிகா ஆப்தே எங்கு சென்றாலும் இதுபற்றி அவரிடம் கேட்கப்பட்டது. ‘சில்மிஷம் செய்த நடிகர் யார்? யாரை அறைந்தீர்கள்?’ என்று கேள்விகேட்டு துளைத்தெடுக்கின்றனர். இதனால் ராதிகா ஆப்தே அதிர்ச்சி அடைந்தார்.

சமீபத்திலும் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற அவரிடம் இதே கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதில் அளித்த ராதிகா ஆப்தே,’எனக்கும் ஒரு நடிகருக்கும் பிரச்னை இருந்தது உண்மை. ஆனால் நான் யாரையும் அறையவில்லை. எனது காலை அவர் தடுக்கிவிட்டு கூசச்செய்தார். அதனால் நான் பயத்துடன் அலறினேன். இதைத்தான் யாரோ தவறாக புரிந்து கொண்டு நான் ஹீரோ கன்னத்தில் அறைந்ததாக எழுதுகின்றனர்’ என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

The hero is not the room: Radhika Antara dental de aapthe

A handful of aaptheku films 3/28/2018 4:47:29 PM Radhika, if not throughout its Web site to the extent that talk about ADA