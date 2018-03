ஸ்ரேயா திருமணத்தால் இளம் இயக்குனர் வேதனை?

3/28/2018 5:31:32 PM

ரகுமான் நடித்த ‘துருவங்கள் 16’ படத்தை இயக்கியவர் கார்த்திக் நரேன். அடுத்து, ‘நரகாசூரன்’ படம் இயக்கி வருகிறார். அரவிந்த்சாமி ஹீரோ. ஸ்ரேயா ஹீரோயின். பெரிய அளவில் படங்கள் எதுவும் இல்லாத நேரத்தில் ஸ்ரேயாவை தேடிப் பிடித்து இப்படத்துக்கு ஒப்பந்தம் செய்தார் இயக்குனர். வரும் மே மாதம் படம் திரைக்கு வரவுள்ளது. இந்நிலையில் ஸ்ரேயாவுக்கு ரகசியமாக அவரது குடும்பத்தினர் திருமண ஏற்பாடு செய்தனர். இதுபற்றி தகவல் வெளியானபோது ஸ்ரேயா தரப்பில் மறுக்கப்பட்டது.

தோழியின் திருமணத்துக்காகவே ஸ்ரேயா புத்தாடைகள், நகைகள் வாங்குவதாக அவரது தாயார் கூறினார். ஆனால் கடந்த வாரம் திடீரென்று ரஷ்ய பாய் பிரண்டை திருமணம் செய்து கொண்டார் ஸ்ரேயா. படங்களில் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது நடிகைகள் திருமணத்தை தவிர்ப்பது வழக்கம். அதற்கு முன்பே திருமணம் பேசப்பட்டாலும் குறிப்பிட்ட படம் ரிலீஸ் ஆனபிறகு திருமண தேதியை அறிவிப்பார்கள்.

‘நரகாசூரன்’ படம் ரிலீஸ் ஆகாத நிலையில் ஸ்ரேயா ரகசிய திருமணம் செய்தது பட தரப்பினருக்கு அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் இயக்குனர் கார்த்திக் நரேன் தனது இணைய தள பக்கத்தில் ஒரு மெசேஜ் வெளியிட்டார். அதில், ‘சில நேரங்களில் தவறான நம்பிக்கை உங்களை கொன்றுவிடும். ஒருவர் மீது நம்பிக்கை வைப்பதற்கு முன் ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை சிந்தியுங்கள்.

தவறான நம்பிக்கை வைத்தால் உங்கள் கனவு எல்லா திசைகளில் இருந்தும் சிதைந்துபோவதை நீங்கள் கண்ணால் காண நேரிடும்’ என கூறி உள்ளார். பொதுவான ஒரு கருத்தாகவே இதை இயக்குனர் பதிவு செய்திருந்தாலும் ஸ்ரேயா ரகசிய திருமணம் குறித்தே இப்படி வேதனையை அவர் வெளிப்படுத்தியிருப்பதாக கோலிவுட்டில் பேசப்படுகிறது. தனது வேதனைக்கு என்ன காரணம் என்பதை அவரே வெளியிட்டால்தான் உண்மை தெரியவரும் என்கின்றனர் சிலர்.

