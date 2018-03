‘குப்பை போல் நடத்தினீர்கள்’ கவுதம் மேனன் மீது கார்த்திக் நரேன் பாய்ச்சல்

3/29/2018 10:36:57 AM

அரவிந்த் சாமி, சந்தீப், ஸ்ரேயா, ஆத்மிகா நடிப்பில் நரகாசூரன் படத்தை கார்த்திக் நரேன் இயக்கியுள்ளார். கார்த்திக் நரேனின் துருவங்கள் பதினாறு படம் ரிலீசுக்கு பிறகு அவர் இயக்கும் படத்தை தான் தயாரிப்பதாக கவுதம் மேனன் அறிவித்தார். அதன்படி நரகாசூரன் படம் துவங்கியது. இந்நிலையில் நரகாசூரன் படம் முடிப்பதற்குள் பல்வேறு பைனான்ஸ் பிரச்னைகளை கார்த்திக் நரேன் சந்தித்தாகவும், அவரே செலவு செய்து படத்தை முடித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில் சமீபத்தில் ஒரு வீடியோவை தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்ட கவுதம் மேனன், இளைஞர்கள் சிலரது திறமையை பாராட்டி இருந்தார். உடனே அதற்கு பதில் தரும் வகையில் கார்த்திக் நரேன் டிவிட்டரில் கூறியிருப்பதாவது: சில நேரங்களில் தவறான நம்பிக்கை உங்களைக் கொன்றுவிடும். ஒருவர் மீது நம்பிக்கை வைப்பதற்கு முன், ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை சிந்தியுங்கள். அப்படி தவறான நம்பிக்கை வைத்தால், உங்கள் கனவு பல வகைகளில் சிதைந்து போகும். அதை நீங்களே பார்க்க நேரிடும் என்றார். மற்றொரு பதிவில், ‘பலர் என்னிடம் அறிவுரை கூறினாலும் நான் உங்களை நம்பினேன். ஆனால் எங்களை நீங்கள் குப்பை போல நடத்தினீர்கள். கடைசியில் நாங்களே முதலீடு செய்யவேண்டியதாகிவிட்டது. தயவு செய்து இனி எந்த இளம் படைப்பாளியுடனும் இதுபோல் செய்யாதீர்கள். மனம் வலிக்கிறது’ என தடாலடியாக கூறியுள்ளார். இது குறித்து கவுதம் மேனன் கூறும்போது, ‘என்னால் இந்த படத்துக்கு எந்த பிரச்னையும் இல்லை. ரூ.9 கோடி வரை இதில் முதலீடு செய்திருக்கிறேன். படம் 3 வாரங்கள் ஓட வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிறேன். அதற்காக ரிலீசுக்கு ஏற்ற சமயம் பார்த்து காத்திருக்கிறோம். கார்த்திக் நரேன் ஒரு படம்தான் இயக்கியுள்ளார். 10 படங்கள் செய்த பிறகு நான் செய்தது சரிதான் என்பது அவருக்கு புரியும்’ என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

‘ You have ‘ treated like garbage by Gautham Menon on Karthik Narain Gallop

