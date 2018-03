நடிப்பும் நடனமும்...

3/29/2018 12:04:16 PM

பிருந்தா, கல்யாண், ராபர்ட் ஆகியோரிடம் உதவியாளராகப் பணியாற்றியுள்ள பாரதி, தற்போது ஓவியா நடிக்கும் ஓவியாவ விட்டா யாரு, பா.விஜய் இயக்கி நடிக்கும் ஆருத்ரா, தம்பி ராமய்யா இயக்கத்தில் அவரது மகன் உமாபதி நடிக்கும் உலகம் விலைக்கு வருது மற்றும் சில தெலுங்கு படங்களில் நடன இயக்குனராகப் பணியாற்றுகிறார். ‘நேத்ரா படத்தில் நடன இயக்குனராக மட்டுமின்றி, ‘வந்துட்டாயா வந்துட்டாயா குத்துப்பாட்டு பாட வந்துட்டாயா’ என்ற பாடல் காட்சியில் இசை அமைப்பாளர் ஸ்ரீகாந்த் தேவா, ரோபோ சங்கர், இமான் அண்ணாச்சி ஆகியோருடன் நடனமாடி இருக்கிறேன். டாக்டருக்குப் படிக்க விரும்பிய நான், திடீரென்று திரைத்துறைக்கு வந்துவிட்டேன். சிறந்த நடன இயக்குனராக பெயர் வாங்க விரும்புகிறேன்’ என்றார் பாரதி.

Source: Dinakaran

