கணவர் படத்தை தயாரிக்கும் நஸ்ரியா

மலையாள நடிகர் பஹத் பாசிலை காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்ட நஸ்ரியா, பிறகு நடிப்புக்கு தற்காலிக முழுக்குப் போட்டிருந்தார். இப்ேபாது மீண்டும் அவர் நடிக்க வந்துள்ளார். அஞ்சலி மேனன் இயக்கத்தில் பிருத்விராஜ், பார்வதி நடிக்கும் மலையாள படத்தின் மூலம் நஸ்ரியா ரீஎன்ட்ரி ஆகிறார். இந்நிலையில், பஹத் பாசில் நடிக்கும் அயுபிண்டே புத்தகம் மலையாள படத்தை நஸ்ரியா தயாரிக்கிறார். இதில் அவர் நடிப்பாரா என்று தெரியவில்லை. ஐஸ்வர்யா லட்சுமி ஹீரோயின். அமல் நீரத் இயக்குகிறார்.

Source: Dinakaran

