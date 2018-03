யு டியூப் கலைஞர்கள் உருவாக்கிய படம்

3/29/2018 2:39:59 PM

‘எருமசாணி’ யு டியூப் குறும்பட டைரக்டர் ரமேஷ் வெங்கட் இயக்கியுள்ள படம், ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாது. ‘மெட்ராஸ் சென்ட்ரல்’ கோபி-சுதாகர், ‘எருமசாணி’ விஜய்-ஹரிஜா, ‘புட் சட்னி’ அகஸ்டின், ‘டெம்பிள் மங்கீஸ்’ ஷாரா-அப்துல் மற்றும் ஆஷிக் நடித்துள்ளனர். இதில் பணியாற்றும் அனைவரும் 21 வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள். ஜே.ஜோஷ்வா ஒளிப்பதிவு செய்ய, கவுசிக் கிரிஷ் இசை அமைக்கிறார். தயாரிப்பாளர் சத்தியமூர்த்தி கூறுகையில், ‘60 நாட்களில் முடிக்க வேண்டிய படப்பிடிப்பை, 45 நாட்களில் நிறைவு செய்துள்ளனர். யு டியூப் சமூக வலைத்தளத்தில் பிரபலமான அனைவரையும் ஒரே படத்தில் இணைத்துள்ளோம். வரும் மே மாதம் படம் ரிலீசாகிறது’ என்றார்.

Source: Dinakaran

