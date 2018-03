பாகிஸ்தான் செல்கிறார் ராஜமவுலி

3/29/2018 2:45:23 PM

பாகுபலி 2 படம் உலகம் முழுவதும் பல்வேறு நாடுகளின் திரைப்பட விழாக்களிலும் திரையிடப்பட்டது. அந்த வகையில் அடுத்து கராச்சியில் நடைபெற உள்ள பட விழாவில் திரையிட உள்ளனர். இதற்காக ராஜமவுலிக்கு சிறப்பு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து டிவிட்டரில் ராஜமவுலி கூறும்போது, ‘பாகுபலி படம் காரணமாக உலகம் முழுவதும் சுற்றி வருகிறேன். அடுத்து பாகிஸ்தான் செல்கிறேன். நன்றி, கராச்சி சர்வதேச பட விழாவுக்கு’ என தெரிவித்துள்ளார். பட விழாவுக்காக தென்னிந்தியாவிலிருந்து பாகிஸ்தானுக்கு அழைக்கப்பட்ட முதல் கலைஞர் ராஜமவுலி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

