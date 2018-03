‘காலா’ ரஜினியுடன் போட்டியில் குதித்த ‘விஸ்வரூபம்’ கமல்

3/29/2018 3:09:32 PM

‘காலா’ படம் தொடங்குவதற்கு முன்பே தொடங்கப்பட்டது 2.0. இரண்டிலும் ரஜினிகாந்த்தான் ஹீரோ. ‘காலா’ பட இயக்குனர் பா.ரஞ்சித். 2.0 இயக்குனர் ஷங்கர். 2 படங்களில் முதலில் வெளிவருவது 2.0 படம்தான் என்று கூறப்பட்டு வந்தநிலையில் படத்தின் தொழில்நுட்ப மற்றும் கிராபிக்ஸ் பணிகள் முடிவடையாததால் அப்படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிவைக்கப்பட்டது. இதையடுத்து வரும் ஏப்ரல் 27ம் தேதி ‘காலா’ ரிலீஸ் ஆகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் திரையுலகில் திடீர் வேலை நிறுத்தம் தொடங்கியது. கியூப் நிறுவனம் கட்டணத்தை குறைக்க வலியுறுத்தி தயாரிப்பாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதேபோல் அரசு விதித்துள்ள கேளிக்கை வரி குறைக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தியேட்டர் அதிபர்களும் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர். அரசுடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு தியேட்டர் அதிபர்கள் வேலை நிறுத்தத்தை கைவிட்டனர். ஆனால் தயாரிப்பாளர்களின் வேலை நிறுத்தம் ெதாடர்கிறது. திரையிடுவதற்கு புதிய படங்கள் கிடைக்காமல் தியேட்டர் அதிபர்கள் திணறி வருகின்றனர். இதுதொடர்பாக தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்துடன் அவர்கள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் எந்த முடிவும் எடுக்கப்படாமல் முடிந்தது.

தயாரிப்பாளர்கள் வேலை நிறுத்தத்தால், ‘காலா’ ரிலீஸ் மீண்டும் தள்ளிப்போகும் என்று கூறப்பட்டது. ஆனால் அதை பட தயாரிப்பு நிறுவனம் மறுத்துள்ளது. திட்டமிட்டபடி படம் ரிலீஸ் ஆகும் என்று கூறியது. இந்நிலையில் கமலின் ‘விஸ்வரூபம் 2’ போட்டியில் குதித்திருக்கிறது. சமீபத்தில் இப்படம் தணிக்கை செய்யப்பட்டு யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பெற்றது. ஆனால் ‘காலா’ இன்னும் தணிக்கை செய்யப்படவில்லை. எனவே இந்த 2 படங்களில் முதலில் வரப்போகும் படம் எது என்ற போட்டி தற்போது எழுந்துள்ளது. ஒருவேளை ‘காலா’ ரிலீஸ் மீண்டும் தள்ளிப்போனால் ‘விஸ்வரூபம் 2’ படத்தை ரிலீஸ் செய்ய கமல் ஆலோசித்து வருகிறாராம்.

Source: Dinakaran

English summary

‘ Kala ‘ with Rajini, Kamal ‘ crowbar ‘ jumped into the competition

3/29/2018 3:09:32 ‘ PM ‘ infantry prior to 2.0 was launched. In both cases, only the hero rajinikanth. ‘ Kala ‘ Director to