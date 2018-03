ஆடை அணியாமல் யோகா பயிற்சி : நடிகை பேட்டியால் வைரலான வீடியோ

3/29/2018 3:40:26 PM

கராத்தே பயிற்சி முதல் ஒவ்வொரு பயிற்சிக்கும் பிரத்யேக ஆடைகள் உள்ளது. யோகாவை பொறுத்தவரை குறிப்பிட்ட பிரத்யேக ஆடை எதுவும் வடிவமைக்கப்பட்டதுபோல் தெரியவில்லை. அரசியல்வாதிகள் முதல் நடிகர், நடிகைகள் வரை யோகாவில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். குறிப்பாக அனுஷ்கா நடிக்க வருவதற்கு முன் யோகா டீச்சராக இருந்தார். ‘மிஸ்டர் ரோமியோ’ படத்தில் பிரபு தேவா ஜோடியாக நடித்தவர் சில்பா ஷெட்டி. இந்தியில் பல்வேறு படங்கள் நடித்திருக்கிறார். யோகாவை கரைத்துக்குடித்திருக்கும் இவர் தற்போது யோகா பயிற்சியாளராக மாறி பலருக்கு பயிற்சி அளித்து வருகிறார். தவிர அதுபற்றிய விவாதங்களில் பங்கேற்பதுடன் புத்தகமும் எழுதி உள்ளார்.

சமீபத்தில் வெளிநாட்டு சேனல் ஒன்றுக்கு பேட்டி அளித்தார் சில்பா. அப்போது அவர் பல்வேறு யோகாசனங்கள் செய்து காட்டினார். அதைக்கண்டு பேட்டிக்குழுவினர் அவருக்கு பாராட்டு தெரிவித்தனர். உடனே சில்பா,’யோகா பயிற்சி செய்யும்போது நான் பொருத்தமான ஆடை அணியவில்லை. ஆனால் ஆடை அணியாமல் இப்பயிற்சியை இன்னும் சிறப்பாக செய்வேன்’ என்றார். அவரது இந்த பேட்டியால் சில்பாவின் வீடியோவை பலர் தேடிப்பிடித்து பார்த்து இணைய தளத்தில் வைரலாக்கிவிட்டனர்.

