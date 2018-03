டாக்டர் பணியை ஓரம்கட்டிய ஹீரோயின்

3/29/2018 4:21:57 PM

‘பிரேமம்’ படத்தில் அறிமுகமாகி பிரபலம் ஆனவர் சாய் பல்லவி. படம் ஹிட்டானதால் அடுத்தடுத்து படங்கள் தேடி வந்தது. எதையும் ஏற்காமல் டாக்டர் படிப்புக்காக ஜார்ஜியா பறந்து சென்றார். வருடக்கணக்கில் தங்கி படிப்பை முடித்துவிட்டு திரும்பியவருக்கு மீண்டும் பட வாய்ப்புகள் மொய்க்கத் தொடங்கின. நடிப்பில் கவனம் செலுத்தினால் டாக்டர் கனவு நிறைவேறாது என்பதால் பட வாய்ப்புகளை வெவ்வேறு காரணங்கள் கூறி தவிர்த்து வந்தார். ஒரு கட்டத்தில் மணிரத்னம் படத்தில் நடிக்க வந்த வாய்ப்பையும் ஏற்க மறுத்தார். ஆனாலும் அவரை சினிமா விட்டபாடில்லை.

தன்னை தேடி வரும் இயக்குனர்களிடம் பல்வேறு கண்டிஷன்கள் போட்டார் சாய்பல்லவி. முத்தம் கொடுக்க மாட்டேன், கவர்ச்சி காட்டமாட்டேன், சோலோ ஹீரோயினாகத்தான் நடிப்பேன் என்று அவர் போட்ட கண்டிஷனை கேட்டு சில இயக்குனர்கள் ஜகா வாங்கினாலும் ஒருசிலர் கால்ஷீட் கிடைத்தால்போதும் என்று ஒப்புக்கொண்டனர். மலையாள படத்திலிருந்து நேராக தெலுங்கில் ‘ஃபிட்டா’ படம் மூலம் டோலிவுட்டில் அறிமுகமானார் சாய் பல்லவி. அவரிடம் கோலிவுட் இயக்குனர்கள் கால்ஷீட்டுக்காக மல்லுகட்டினார்கள். ஒருவழியாக இயக்குனர் விஜய் இயக்கும் கரு படத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டார்.

நடிப்பை 2ம்பட்சமாக வைத்துவிட்டு டாக்டர் தொழிலுக்கு முக்கியத்துவம் தர எண்ணிய சாய் பல்லவிக்கு அந்த எண்ணம் ஈடேறவில்லை. முதலில் நடிப்புதான் என்ற நிலை அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அடுத்து தனுஷ் நடிக்கும் மாரி 2, சூர்யா நடிக்கும் என்ஜிகே, மிஷ்கின் இயக்கும் படம் உள்ளிட்ட 5 படங்களில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார். இப்படங்கள் முடிய அடுத்த வருடம் இறுதி வரை அவர் கால்ஷீட் ஒதுக்க வேண்டிய நிலைக்கு உள்ளாகியிருக்கிறார். இதையடுத்து டாக்டர் பணியை தற்போதைக்கு ஓரம் கட்டி வைத்திருக்கிறார்.

