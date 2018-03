பிரபலங்களை கவர்ந்த ஜி.வி.பிரகாஷ் பாடல்

தமிழ் சினிமாவின் பிரபலங்கள் பலர் நடிகரும், இசையமைப்பாளருமான ஜி.வி.பிரகாஷ் பாடிய பாடலை பாராட்டி வருகின்றனர்.

‘எனக்கெனவே’ என்ற வீடியோ ஆல்பம் பாடல் சென்ற வாரம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியாகி ஆன்லைன் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இப்பாடலில் தன்னுடன் நடனப்பள்ளியில் நடனம் பயிலும் ஒரு பெண்ணை மிகவும் ஆழமாக காதலிக்கும் நாயகன் அவளிடம் தன்னுடைய காதலை வித்யாசமாக ப்ரபோஸ் செய்வது போல் அமைந்துள்ள கிளைமாக்ஸ் காட்சி எல்லோரிடத்திலும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. ரசிகர்களிடம் மட்டும் அல்லாமல் திரைத்துறையில் உள்ள முன்னணி நடிகர், நடிகையர், இயக்குநர்கள் மற்றும் பல தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் இப்பாடலை பாராட்டியுள்ளனர். ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், நிக்கிகல்ராணி, சஞ்சனா ஷெட்டி, சாந்தனு பாக்யராஜ், ஹரிஷ் கல்யாண், கயல்சந்திரன், நட்சத்திர மேலாளர் ஜெகதிஷ் மற்றும் திரையுலகத்தினர் பலர் இப்பாடலை பாராட்டியுள்ளனர். ஜி.வி. பிரகாஷ்குமார் பாடியுள்ள இப்பாடலுக்கு கணேசன் சேகர் இசையமைத்துள்ளார். கார்த்திக் ஸ்ரீ இயக்கியுள்ளார். படத்தொகுப்பு பிரவீன் கே.எல், ஒளிப்பதிவு சுந்தர் ராகவன். ஜெகதீசன் ஆர்.வி, நவநீதபாபு மற்றும் நரேந்திரன் சுந்தரம் தயாரித்துள்ள இப்பாடலில் ஸ்ம்ருதி வெங்கட் மற்றும் ராகேஷ் ராஜன் ஆகியோர் கதாநாயகி, கதாநாயகனாக நடித்துள்ளனர். கயல் சந்திரன் உட்பட திரையுலக பிரபலங்கள் பலர் கார்த்திக் ஸ்ரீயின் முதல் படத்துக்காக தாங்கள் காத்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர். தங்களுடைய வெள்ளித்திரை படைப்புக்காக தயாராகிவரும் இக்குழுவுக்கு இது மேலும் மகிழ்ச்சியை தந்துள்ளது குறிப்பிடதக்கது.

Source: Malai Malar

English summary

Celebrities attracted GV Prakash songs

Many of the popular Tamil cinema actor, music composer and a song sung by GV Prakash are appreciated.

