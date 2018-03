போலி ஆதார் அட்டையை பயன்படுத்தி நடிகை பெயரில் மோசடி

போலி ஆதார் அட்டையை பயன்படுத்தி பாலிவுட் நடிகை ஊர்வசி பெயரில் நூதன வகையில் மோசடி செய்துள்ளார்கள்.

‘ஹேட் ஸ்டோரி-4’ என்ற திரைப்படத்தில் நடித்து புகழ் பெற்றவர் இந்தி நடிகை ஊர்வசி. இவருடைய ஆதார் அட்டையை பயன்படுத்தி பிரபல ஓட்டல் ஒன்றில், ஆடம்பர அறை ஒன்று முன் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த தகவல் நடிகை ஊர்வசிக்கு தெரிய வந்தது. இதுபற்றி விசாரித்த போது, இந்த அறையை பதிவு செய்தவர் ஊர்வசியின் போலியான ஆதார் அட்டை நகலை கொண்டு, இந்த நூதன மோசடியை செய்து இருப்பது தெரிய வந்தது. இதனால் நடிகை அதிர்ச்சி அடைந்தார். போலி ஆதார் அட்டை மூலம் நூதன மோசடியில் ஈடுபட்ட மர்ம மனிதன் குறித்து, இந்தி நடிகை ஊர்வசி மும்பை பாந்த்ரா போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் செய்தார். அவர்கள் வழக்குப்பதிவு செய்து மோசடி செய்த வரை தேடி வருகிறார்கள். அனைத்து பண பரிவர்த்தனைகளுக்கும் ஆதார் அட்டை தேவை என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் இந்தி நடிகையின் வங்கி பணம் போலி ஆதார் அட்டை மூலம் திருடப்பட்டதா என்று விசாரணை நடந்து வருகிறது.

Source: Malai Malar

English summary

The name of the actress by using fake Aadhar card fraud

Fake Bollywood actress Urvashi Aadhar card using the name of the Museum has done in such a way as to fraud.

‘ Hatch story-