விஜய் தேவரகொண்டா படத்திற்கு இசையமைக்கும் ஜஸ்டின் பிரபாகரன்

அர்ஜுன் ரெட்டி புகழ் விஜய் தேவரகொண்டா நடிக்கும் படம் மூலம் தெலுங்கில் அறிமுகமாக இருக்கிறார் இசையமைப்பாளர் ஜஸ்டின் பிரபாகரன்.

மெலோடியான பாடல்கள் மூலம் ரசிகர்கள் இடைய குறுகிய காலத்தில் பெரும் புகழ் அடைந்த இளம் இசையமைப்பாளர் ஜஸ்டின் பிரபாகரன். பிண்ணனி இசை கோர்பிலும் சோபிக்க கூடியவர் என்பதால் அவருக்கு மவுசு கூடி வருகிறது. தற்போது அவர் தெலுங்கில் கூட அறிமுகமாகிறார் என்பது கூடுதல் தகவல். இது குறித்து ஜஸ்டின் பிரபாகரன் கூறும்போது, “நான் அறிமுகமாகும் தெலுங்கு படத்தின் கதாநாயகன் “அர்ஜுன் ரெட்டி” புகழ் விஜய் தேவரகொண்டா. இளம் ரசிகர்கள் இடையே அவருக்கு இருக்கும் புகழ் சொல்லில் அடங்காதது. அவர் படத்தின் மூலம் அறிமுகமாவது என் பாக்கியம். இந்தப் படத்தின் இயக்குனர் எனக்கு நீண்ட நாள் நண்பர். நாங்கள் இருவரும் ஏற்கனவே “மரோ பிரபஞ்சம்”, என்ற குறும்படத்தில் பணியாற்றினோம். இப்போது அந்த திரை படத்துக்கான இசை கோர்ப்பு நடந்து வருகிறது. விரைவில் தலைப்பு பற்றிய முறையான தகவல் வரும். தமிழில் சசிகுமார் நடிக்கும் “நாடோடிகள் 2”, அதர்வா நடிக்கும் ஒத்தைக்கு ஒத்த, எஸ்.ஜே.சூர்யாவின் பெயர் இடப்படாத ஒரு புதிய படம் என்று படங்கள் இருக்கிறது. மலையாளத்தில் ஏற்கனவே அறிமுகம் ஆகி விட்டேன். தற்போது தெலுங்கிலும் அறிமுகமாவது எனக்கு மிகுந்த பெருமை’ என்றார்.

Source: Malai Malar

English summary

Music for the film Vijay devarakonda and Justin Prabhakaran

Arjun Reddy fame through the film in Telugu starring Vijay devarakonda is a composer jashi introduction