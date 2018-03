ராட்ஷச பறவை மீது டூயட் பாடும் ரஜினி மற்றும் எமி!

‘2.0’ படத்தில் ராட்ஷச பறவை மீது ரஜினியும், எமி ஜாக்சனும் டூயட் பாடும் பாடல் ஒன்று படமாக்கப்பட்டுள்ளதாம். பிரம்மாண்ட இயக்குனர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் ரஜினி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் ‘2.0’. இந்தப் படத்தில் எமி ஜாக்சன் ரஜினிக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார். ரஜினிக்கு, வில்லனாக பாலிவுட் ஹீரோ அக்‌ஷய் குமார் நடித்துள்ளார். ‘எந்திரன்’ படத்தின் இரண்டாம் பாகமாக இது தயாராகியுள்ளது. படத்திற்கு இசையப்புயல் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படத்தை மிக அதிக செலவில் லைகா நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இந்தப் படத்திற்காக, ரஜினியும், எமி ஜாக்சனும் ராட்ஷச பறவை மீது டான்ஸ் ஆடுவது போல காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதற்காக, ஏகப்பட்ட கிராபிக்ஸ் கலைஞர்கள் உழைத்திருக்கின்றனர். தன்னுடைய பாடல்களில் பிரமாண்டத்தை எதிர்பார்க்கும் ஷங்கர், இதிலும் அப்படியே செய்திருக்கிறார்.

