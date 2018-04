காலா படத்துக்கு வந்த சென்சார் சிக்கல்!

ரஜினி நடித்துள்ள காலா படம் அறிவித்த தேதியில் வெளியாவதில் புதுசிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

கோலிவுட் திரையுலகம் வேலைநிறுத்தத்தில் இருப்பதால் சுமார் ஒரு மாதமாக புதிய படங்கள் ரிலீஸ் ஆகவில்லை. இந்நிலையில் காலா படத்தின் சென்சாருக்கு தயாரிப்பாளர் சங்கம் அனுமதி தரவில்லை என கூறப்பட்டது.

சமீபத்தில் ரஜினி-விஷால் சந்திப்பையடுத்து ஏற்கனவே ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்ததால் சென்சார் செய்ய அனுமதித்து தயாரிப்பாளர் சங்கம் கடிதம் கொடுத்தது.

இந்த நிலையில் சென்சார் அதிகாரிகள் காலா படத்தை பார்த்துவிட்டு 10 கட்டுடன் ஏ சான்றிதழும், 14 கட்டுடன் யூ/ஏ சான்றிதழும் அளிப்பதாக சென்சார் போர்டு கூறியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஆனால், இயக்குனர் ரஞ்சித், 4 கட் தேவையில்லாமல் கூறுவதாக சென்சார் அதிகாரிகளிடம் சான்றிதழ் பெற முயற்சித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து ரிவைசிங் கமிட்டிக்கு செல்ல முடிவு செய்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

Close sources says the highly expected movie of the year Kaala starring Rajinikanth produced by Dhanush under Wunderbar films has been planned for release after TFPC Strike. The film undergone censor show recently and the censor board certified U/A with 14 cuts. It’s seems Director Ranjith don’t want 4 cuts among this to be done and still talks are going between Censor board and Movie Team on this.