பாலியல் தொல்லை தொடர்பாக மோதிக்கொள்ளும் நடிகைகள்!

Highlights சினிமா வாய்ப்புக்காக நடிகைகளை படுக்கைக்கு அழைக்கும் நிலமை உள்ளது. ரகுல்பீரீத் சிங் பொய் சொல்கிறார்.

பாலியல் தொல்லை சம்பவங்கள் சினிமாவில் நடக்கவில்லை என ரகுல்பீரீத் சிங் தெரிவித்த கருத்துக்கு, நடிகை மாதவி லதா எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார் . சினிமா வாய்ப்பிற்காக நடிகைகளை படுக்கைக்கு அழைக்கும் பழக்கம் ஹாலிவுட், பாலிவுட், கோலிவுட், டோலிவுட் என சினிமா துறையிலும் உள்ளது. தற்போது துணிச்சலாக தங்களை படுக்கைக்கு அழைத்த பிரபலங்கள் குறித்து துணிவாக துவங்கியுள்ளனர். சமீபத்தில் நடிகை ராதிகா ஆப்தே தென்னிந்திய நடிகர் ஒருவர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்தால் அறைந்ததாக கூறினார். இந்நிலையில், நடிகை ரகுல்பீரீத் சிங், 4 வருடங்களாக சினிமாவில் உள்ளேன், படுக்கைக்கு அழைப்பதாக தெரிவிக்கப்படும் தவறு இங்கு நடக்கவில்லை என தெரிவித்தார். நடிகை மாதவி லதா இந்த கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கூறுகையில்,’ சினிமா வாய்ப்புக்காக நடிகைகளை படுக்கைக்கு அழைக்கும் நிலமை உள்ளது. ரகுல்பீரீத் சிங் பொய் சொல்கிறார்.’ என்றார். Sexual harassment: confrontation and actresses

