பாலியல் விவகாரத்தை லீக் செய்ய தயாராகும் நடிகை

4/2/2018 12:50:44 PM

பாடகி சுசித்ரா பெயரில் கடந்த ஆண்டு இணைய தள டுவிட்டர் பக்கத்தில் கோலிவுட் நடிகர்கள் பலரின் பெயர்களை பதிவு செய்து இவர்கள் தன்னிடம் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக கூறியதுடன் சில நடிகர், நடிகைகளின் நெருக்கமான படங்களையும் வெளியிட்டார். சுசி லீக் என்ற பெயரில் வெளியான இந்த சர்ச்சைகள் கோலிவுட்டை பரபரப்புக்குள்ளாக்கியது. ஒவ்வொரு நாளும், இன்று எந்த நடிகரின் பெயரை சொல்வாரோ என்ற திகில் பரவியிருந்தது.

இந்த விவகாரம் போலீஸ் வரை சென்றது. ஒரு கட்டத்தில் சுசித்ரா கூறும்போது தான் அதுபோன்ற சர்ச்சை கருத்துக்கள் எதையும் வெளியிடவில்லை. என் பெயரை பயன்படுத்தி யாரோ இப்படி செய்திருக்கிறார்கள் என்றார். அதன்பிறகு அப்பிரச்னை ஓய்ந்தது.

சுசி லீக் போல் டோலிவுட் நடிகர்களைப் பற்றி பாலியல் தொல்லை, பட வாய்ப்புக்காக தவறான உறவுக்கு அழைத்தவர்கள் பெயர்களை பகிரங்கமாக வெளியிடப்போவதாக நடிகை ஸ்ரீரெட்டி என்பவர் தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் தெரிவித்திருக்கிறார். இவர் யூ டியூபில் பிரபலமானவர். ‘யார் என்னிடம் தவறாக நடந்தார்கள் என்ற பெயர்களை குறிப்பிட்ட ஒரு சேனலில் ஆதாரங்களுடன் தந்திருக்கிறேன். அவர்கள் அதை வெளியிடாவிட்டால் தேசிய ஊடகங்களை நாடி வெளியிடச் செய்வேன்’ என்றார்.

Source: Dinakaran

