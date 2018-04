காதலித்து ஏமாந்தேன் சார்மி திடுக் தகவல்

காதல் வலையில் சிக்கி திருமணம் செய்துகொண்டு வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகிற நடிகர், நடிகைகள் பலர் உள்ளனர். பிரேக் அப் செய்துகொண்டு பிரிபவர்களும் இருக்கிறார்கள். சார்மி தனது காதல் விவகாரம்பற்றி திடுக்கிடும் தகவலை கூறினார். அவர் கூறியது: நான் ஒருவரை மனதார காதலித்தேன். ஆனால் இரண்டு காரணங்களால் அந்த காதல் தோல்வி அடைந்தது. அதையும் மீறி நான் திருமணம் செய்திருந்தால் அதே காரணங்களுக்காக அந்த திருமணமும் முறிந்திருக்கும்.

அந்த நபரின் நடத்தையால் நான் அவர் மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கை இழந்துவிட்டேன். ஆனாலும் அவர் நல்லவர். மீண்டும் திருமணம் செய்துகொள்ளும் எண்ணம் எனக்கு இல்லை. நம்மை காதலித்துவிட்டு வேறு ஒருவருடன் வாழ்வதும் அவருக்காக காத்திருப்பதும் அவருக்காக நேரம் ஒதுக்கி வேலை செய்வது என்பதும் என் வேலை கிடையாது.

அதனால்தான் அவரை திருமணம் செய்யக்கூடாது என்று முடிவு செய்தேன். இந்த முடிவில் மாற்றம் எதுவும் இருக்காது. இவ்வாறு சார்மி கூறினார். சார்மியின் உணர்வுப்பூர்வமான இந்த பேட்டி அவரை ஏமாற்றிய நபர் யார் என்ற கேள்வியை திரையுலகில் ஏற்படுத்தி விவாதப்பொருளாக மாறியிருக்கிறது.

Source: Dinakaran

