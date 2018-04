‘விசுவாசத்தில்’ அஜித்துடன் இணைந்த போஸ் வெங்கட்!

‘விசுவாசம்’ படத்தில் அஜீத்துடன் இணைந்து போஸ் வெங்கட்டும் நடிக்கவுள்ளார். கோலிவுட் சினிமாவின் மாஸ் நடிகராக இருப்பவர் நடிகர் அஜீத். இவர் படம் எப்போது வெளியானாலும் ரசிகர்களுக்கு திருவிழாதான். தமிழகத்தைத் தாண்டி ஆந்திரா, கேரளா என எல்லா இடங்களிலும் அவரது படங்களுக்கு அமோக வரவேற்பு உள்ளது. இறுதியாக அவர் நடிப்பில் வெளியான ‘விவேகம்’ படம் அவ்வளவாக லாபம் கொடுக்கவில்லை என்று பரவலாக தகவல்கள் வருகின்றன. இந்த நேரத்தில் அஜீத் தன்னுடைய அடுத்த படத்தையும் சிவாவுடன் தான் என்றும் படத்தின் பெயர் ‘விசுவாசம்’ என்றும் அறிவித்துவிட்டார். படக்குழுவும் நடிகர்களின் தேர்வுக்கு பின் படப்பிடிப்புக்கு போகலாம் என்று இருந்தால் தமிழ் சினிமாவில் ஸ்ட்ரைக். எப்போது படப்பிடிப்பு தொடங்கும் தீபாவளிக்கு வெளியாகுமா என்ற கேள்வி நிறைய ரசிகர்களிடம் உள்ளது. தற்போது என்னவென்றால் அஜீத் நடிக்கவுள்ள ‘விசுவாசம்’ படத்தில் நடிகர் போஸ் வெங்கட்டும் ஒப்பந்தமாகி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

Source: samayam

